早川みゆき（29）が12日までに自身のインスタグラムを更新。“美腹筋ショット”を公開した。

「春らしいお洋服を来たよ…」(原文ママ)とつづり、ショート丈のトップスから“美腹筋”をのぞかせている写真をアップ。

ハッシュタグでは「高身長女子」「スレンダー」「レースクイーン」「rq」「レースアンバサダー」「くびれ作り」「腹筋女子」「腹筋トレーニング」「くびれ女子」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「いい腹筋」「とてもお似合いです」「めちゃくちゃかわいい」「カワイスギルネッ」「春コーデ 素敵に似合う 可愛い」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動した。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッカー、ミニチュアフード作り。特技は、馬の鳴きまね。