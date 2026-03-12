女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は12日、第114話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第114話は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が日本人になる許可をもらうため、江藤安宗（佐野史郎）を訪ねる夫妻だが、取り付く島もなく一蹴されてしまう。松野トキ（郄石あかり）は錦織友一（吉沢亮）に協力を願おうと松江中学校へ。しかし、ヘブン同様に断られる。失意の中、松野勘右衛門（小日向文世）が現れ、ヘブンに日本名を考えてきたといい…という展開。

トキたちが熊本にいる間、勘右衛門は上野タツ（朝加真由美）の籍に入り「上野勘右衛門」に。ヘブンから仕送りをもらっているため、再びラシャメン騒動が起こることを心配しての行動だった。

勘右衛門「おじょ、幸せになりなさい」「ペリー、よう日本人になると決めてくれた。必ず幸せな家庭を築くんじゃぞ」

司之介には養子を取るよう指示。ヘブンは勘右衛門を“ラストオジジサマ”と呼ぶ。

勘右衛門は筆を執り「雨清水八雲じゃ」「八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに 八重垣つくる その八重垣を。『古事記』に載る日本最古の和歌じゃ」。ヘブンは「ヤクモ、スバラシ。ワタシ、ニホンジンニナッタノキモチ」と感激した。

勘右衛門は「その名に恥じぬようにな、八雲」と初めて「ペリー」以外の呼び方をした。

「小泉八雲」の名付け親はセツさんの養祖父・稲垣万右衛門とされ「古事記」にある日本最古の和歌にちなむ。今回は史実ベースの展開となった。

SNS上には「八雲爆誕」「まさかの婿入りｗ」「ラストおじじ様ｗ」「ペリー呼びも伏線だった」「おじじ様、愛するおじょのためなら、よそ者にまで（涙）」などの声が続出。感動を呼んだ。