女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は12日、第114話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第114話は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が日本人になる許可をもらうため、江藤安宗（佐野史郎）を訪ねる夫妻だが、取り付く島もなく一蹴されてしまう。松野トキ（郄石あかり）は錦織友一（吉沢亮）に協力を願おうと松江中学校へ。しかし、ヘブン同様に断られる。失意の中、松野勘右衛門（小日向文世）が現れ、ヘブンに日本名を考えてきたといい…という展開。

トキ「お達者ですか？」

錦織「今日は達者な方だ」「あの話なら、ヘブンさんにお断りしたはずだ。あの話だよな？」

トキ「お力を貸してくださらないというのは、やはりヘブンさんのこと、怒っていらっしゃるんですか？」

錦織「本当に…誰も何も分かっちゃいない」「怒ってなどいない」「日本人にならない方がよいと思っているからだ。驚くことか。君なら少しは分かってくれると思っていたが。まあ無理もないか、家族だもんな。失礼」

トキ「あの、それって…」「分からん…分かるけど…だけん、分からん！分かるけど」

錦織はトキの声に振り返ることなく、立ち去った。

ヘブンが「雨清水八雲」となり、翌朝。米をつく音に目覚め、花田旅館から朝靄の松江の町へ。物売りの声、洞光寺の鐘の音。しかし、かつての感動はよみがえらない。

「どうして？」。松江大橋へ駆け、朝日を浴びる。「どうしてだ？」。橋に立っているのは錦織。「何を狼狽（うろた）えてるんですか」――。

SNS上には「この世とあの世の狭間っぽい異界演出」「どうなっているの？夢？」「視聴者も狼狽えている」「錦織さんは、日本人になったら物書きとしてのヘブンさんは死ぬと分かっているんだな」などの声が続出。推察が広がっている。

錦織はヘブンに何を告げるのか。