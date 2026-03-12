SKE48伊藤実希、名古屋ウィメンズマラソンで“48グループ初のサブ4”達成「おめでとう」「本当にすごい」 完走直後の“ダンス”も披露しファン驚き
SKE48の伊藤実希（23）が12日までに、自身のSNSを更新。8日に開催された『名古屋ウィメンズマラソン2026』で3時間57分42秒のタイムでゴールしたことを報告し、さらに「48グループ初のサブ4達成」「48グループNo.1記録」であることを伝えた。
【写真】「本当にすごい」サブ4を達成し、共に出場した“先輩”須田亜香里との2ショットを披露した伊藤実希
伊藤は「初めてのウィメンズマラソン完走しました!!目標である"サブ4"達成！記録は3時間58分11秒！」と報告し、共に出場したSKE48卒業生である須田亜香里（34）との2ショットや、応援してくれたというスタッフや友人などの写真も披露。
「応援して下さったみなさんっ 今日まで支えて下さったみなさんっ サポートして下さったっ 全てのみなさんのおかげで完走する事が出来ました！みなさんの力なしではぜったい目標も達成出来ませんでした 本当に感謝の気持ちでいっぱいです 改めて特大のありがとうございました!!!!!!!」と感謝をつづった。
さらには、SKE48の公式SNSにて、伊藤が完走直後に「サンダルだぜ」のダンスを踊る動画も公開。ファンからは驚きの声が上がっていた。
コメント欄では「完走、サブ4達成おめでとうございます 本当に素晴らしいアイドルです」「4時間切り本当にすごい お疲れ様でした!!」「実希さんの活躍見てたら僕も負けてられない、まずはサブ4.5を目標に練習します」「走ってる所も、走り終えた後もビジュ素晴らしい」など、祝福と称賛の声が多数寄せられている。
【写真】「本当にすごい」サブ4を達成し、共に出場した“先輩”須田亜香里との2ショットを披露した伊藤実希
伊藤は「初めてのウィメンズマラソン完走しました!!目標である"サブ4"達成！記録は3時間58分11秒！」と報告し、共に出場したSKE48卒業生である須田亜香里（34）との2ショットや、応援してくれたというスタッフや友人などの写真も披露。
さらには、SKE48の公式SNSにて、伊藤が完走直後に「サンダルだぜ」のダンスを踊る動画も公開。ファンからは驚きの声が上がっていた。
コメント欄では「完走、サブ4達成おめでとうございます 本当に素晴らしいアイドルです」「4時間切り本当にすごい お疲れ様でした!!」「実希さんの活躍見てたら僕も負けてられない、まずはサブ4.5を目標に練習します」「走ってる所も、走り終えた後もビジュ素晴らしい」など、祝福と称賛の声が多数寄せられている。