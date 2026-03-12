＜大学、行く意味ある？＞親をウザがる反抗期息子「だったら父さんの家に住む」宣言！【第1話まんが】
私（エイコ）は数年前、元夫（マコト）と離婚しました。離婚の原因は価値観の不一致です。とくに教育に対する考え方が大きく違ったのです。元夫は公立中学から公立高校へ進み、国立大学を出ています。小学生に塾なんていらない、中学は公立で十分、わざわざお金をかけて私立に行く必要なんてない……。元夫はそんな主張を曲げませんでした。中高一貫校出身の私は呆れ果て、当時小学生だった息子のユウタと娘のナオを連れて実家に身を寄せました。
実家の両親が「学費を援助するから受験させてあげなさい」と言ってくれたため、子どもたちは2人とも私立中学へ進学しました。けれど現在高1になった息子の態度からは、私の両親がしてくれていることへの感謝など感じられません。
娘は私の両親を思いやる優しい子に育ってくれました。しかし息子は好き勝手にダラダラ過ごし、スマホの動画に夢中です。「そんな勝手な態度は許されないわよ」私がそう言って叱ると、息子は思いがけないことを言い出しました。
私は価値観の不一致が原因で元夫と離婚し、子どもたちを引き取って育てています。
ずっと正社員として働いてきたし、元夫からの養育費もあります。
教育熱心な両親から多少の学費援助をしてもらい、子どもたちは2人とも中学受験をして私立の中高一貫校に入りました。
しかし今や息子は勉強をせず、スマホばかりで成績も悪化の一途。
さらには「母さんは口うるさいから、父さんの家に住む」と言い出したのです。
元夫は私たちが家族で暮らしていた家にずっと住んでいます。
息子が使っていた子ども部屋もそのまま残っているから、暮らせなくもないですが……。
私は息子の言葉にアゼンとしてしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
