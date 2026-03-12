青木香奈子のコーチに師事 森田乃愛は軽量シャフトで10ヤード増【ネクヒロ開幕戦】
＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー開幕戦 マイナビカップ 初日（2日間競技）◇11日◇大栄カントリー倶楽部（千葉）◇6279ヤード・パー72＞ YouTubeやテレビ番組の出演で注目度上昇中の森田乃愛が「69」のラウンドで、首位と1打差の3アンダー、2位タイにつけた。このオフに取り組んだトレーニングと軽量シャフトの効果で飛距離アップ。それをきっちりスコアに結びつけた。
ドライバーの飛距離は昨年から10ヤード伸びて230ヤード。「2打目を短い番手で打てたので、グリーンをとらえることができました」。初日は18ホール中15ホールでパーオンに成功。腰痛が出るため、激しいトレーニングは避けているが、自重を使ったトレーニングをこつこつ続け「スイング中に体感がしっかりしてきたと思います」。14ホール中12ホールでフェアウエーを捕らえており、トレーニングの成果は安定感にもつながっている。 昨秋からドライバー、フェアウエーウッドのシャフトに「SPEEDER NX GOLD」（フジクラ）の40Sを採用している。「クラブに違和感が出てきたので、いつもお世話になっている工房の方と相談して、フィッティングを受けました。一緒に回った人からは『そんなに軽いの使ってるの？』って驚かれたりしますが、私にはこれが良かったと思います」。40グラム台の軽量シャフトが森田の武器だ。 ３か月前から青木香奈子らを指導する武井龍太コーチの指導を受けている。「コーチも工房の方に紹介してもらいました。ずっとスイングの形を考えていたけど、今は感覚やタイミングを教えてもらっています」。武井コーチは宮崎が拠点。森田は月１回以上のペースで地元の大阪から通っている。 今年の目標は「プロテストに合格して、QTでも上位に入って終わりたいです」。プロテスト合格をゴールにしない意識の高さを伺わせる一方で、最終日に向けては「結果にこだわらずに今に集中して一打一打を無駄にしないようにしたいです」。未来に大きな目標があるからこそ、今やるべきことに全力を尽くす。そんな姿勢が着実な成長を支えている。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。大会は全試合公式YouTubeでLIVE配信される。
