「オープン戦、阪神４−１西武」（１１日、甲子園球場）

阪神が西武に競り勝った。先発した新外国人のカーソン・ラグズデール投手（２７）＝前ブレーブス＝は４回３安打１失点。１５０キロ台前半の速球とカーブなどを交えて６三振を奪ったが、３盗塁に課題を残した。デイリースポーツ評論家の中田良弘氏は「変化球でカウントを取れる点が大きい」と評価した。

◇ ◇

先発した阪神・ラグズデールは、変化球でカウントを取れる点が大きい。二回１死で、桑原に対して１ボールからの２球目に変化球でストライクを奪ったシーンが象徴的だ。ストレートも思ったより速く、変化球をコントロールできるのが彼の持ち味だと思う。

一方で、走者を背負った時のピッチングに課題が見えた。この試合も３盗塁を許したが、一度もけん制をしておらず、あっさりと走られている。もっとボールを長く持ったり早く投げたりと、タイミングを変えながら投げる工夫が必要だろう。

外国人投手は走者を出して揺さぶられると、カウントを悪くして崩れることが多い。ただ、ラグズデールはこの日の投球を見る限り、そういうこともなさそう。それだけ安定感があるといえる。

２年目の木下は期待通りの投球だった。真っすぐが速く、攻めの投球ができていた。フォークの精度を上げれば、今年も十分通用しそうだ。投手陣は総じて順調に来ている。他球団に勝つ前にチーム内競争に勝たなければならないところに、阪神の強さを感じる。