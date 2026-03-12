日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3509（-1.0 -0.03%）
ホンダ 1459（-7.5 -0.51%）
三菱ＵＦＪ 2697（+12.5 +0.47%）
みずほＦＧ 6374（+20 +0.31%）
三井住友ＦＧ 5322（+20 +0.38%）
東京海上 6020（+4 +0.07%）
ＮＴＴ 155（-0.5 -0.32%）
ＫＤＤＩ 2655（-7 -0.26%）
ソフトバンク 216（-0.9 -0.41%）
伊藤忠 2065（-15 -0.72%）
三菱商 5193（-27 -0.52%）
三井物 5937（-31 -0.52%）
武田 5761（+7 +0.12%）
第一三共 2861（+6.5 +0.23%）
信越化 6113（-37 -0.60%）
日立 4848（-18 -0.37%）
ソニーＧ 3416（-30 -0.87%）
三菱電 5480（-19 -0.35%）
ダイキン 19281（-119 -0.61%）
三菱重 4610（-87 -1.85%）
村田製 3745（-13 -0.35%）
東エレク 40810（+280 +0.69%）
ＨＯＹＡ 27742（-33 -0.12%）
ＪＴ 5761（-27 -0.47%）
セブン＆アイ 2068（+23 +1.12%）
ファストリ 63344（-186 -0.29%）
リクルート 6469（-59 -0.90%）
任天堂 10110（+178 +1.79%）
ソフトバンクＧ 3828（-60 -1.54%）
キーエンス（普通株） 63503（+1843 +2.99%）
