日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3509（-1.0　-0.03%）
ホンダ　1459（-7.5　-0.51%）
三菱ＵＦＪ　2697（+12.5　+0.47%）
みずほＦＧ　6374（+20　+0.31%）
三井住友ＦＧ　5322（+20　+0.38%）
東京海上　6020（+4　+0.07%）
ＮＴＴ　155（-0.5　-0.32%）
ＫＤＤＩ　2655（-7　-0.26%）
ソフトバンク　216（-0.9　-0.41%）
伊藤忠　2065（-15　-0.72%）
三菱商　5193（-27　-0.52%）
三井物　5937（-31　-0.52%）
武田　5761（+7　+0.12%）
第一三共　2861（+6.5　+0.23%）
信越化　6113（-37　-0.60%）
日立　4848（-18　-0.37%）
ソニーＧ　3416（-30　-0.87%）
三菱電　5480（-19　-0.35%）
ダイキン　19281（-119　-0.61%）
三菱重　4610（-87　-1.85%）
村田製　3745（-13　-0.35%）
東エレク　40810（+280　+0.69%）
ＨＯＹＡ　27742（-33　-0.12%）
ＪＴ　5761（-27　-0.47%）
セブン＆アイ　2068（+23　+1.12%）
ファストリ　63344（-186　-0.29%）
リクルート　6469（-59　-0.90%）
任天堂　10110（+178　+1.79%）
ソフトバンクＧ　3828（-60　-1.54%）
キーエンス（普通株）　63503（+1843　+2.99%）