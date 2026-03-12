東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.95　高値158.98　安値157.86

160.45　ハイブレイク
159.72　抵抗2
159.33　抵抗1
158.60　ピボット
158.21　支持1
157.48　支持2
157.09　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1567　高値1.1645　安値1.1561

1.1705　ハイブレイク
1.1675　抵抗2
1.1621　抵抗1
1.1591　ピボット
1.1537　支持1
1.1507　支持2
1.1453　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3412　高値1.3458　安値1.3394

1.3513　ハイブレイク
1.3485　抵抗2
1.3449　抵抗1
1.3421　ピボット
1.3385　支持1
1.3357　支持2
1.3321　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7805　高値0.7809　安値0.7765

0.7865　ハイブレイク
0.7837　抵抗2
0.7821　抵抗1
0.7793　ピボット
0.7777　支持1
0.7749　支持2
0.7733　ローブレイク