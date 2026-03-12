東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.95 高値158.98 安値157.86
160.45 ハイブレイク
159.72 抵抗2
159.33 抵抗1
158.60 ピボット
158.21 支持1
157.48 支持2
157.09 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1567 高値1.1645 安値1.1561
1.1705 ハイブレイク
1.1675 抵抗2
1.1621 抵抗1
1.1591 ピボット
1.1537 支持1
1.1507 支持2
1.1453 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3412 高値1.3458 安値1.3394
1.3513 ハイブレイク
1.3485 抵抗2
1.3449 抵抗1
1.3421 ピボット
1.3385 支持1
1.3357 支持2
1.3321 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7805 高値0.7809 安値0.7765
0.7865 ハイブレイク
0.7837 抵抗2
0.7821 抵抗1
0.7793 ピボット
0.7777 支持1
0.7749 支持2
0.7733 ローブレイク
