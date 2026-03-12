かっぱ寿司のおにぎり＆フライドポテトが各90円！3月18日までの平日限定でお得に。
かっぱ寿司は、2026年3月12日から18日までの平日限定で「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を販売します（一部改装中の店舗を除く）。
寿司メニューと組み合わせてもお得
今回の"平日（得）メニュー"は、子どもから大人まで人気の「おにぎり」と「フライドポテト」が登場。いずれも3月12日と13日、16日から18日まで、店内飲食に限り90円でお得に楽しめます。
・香ばし炙りおにぎり
特製のタレを塗って直火で香ばしく炙ることで、外はカリッと、中はふっくらと仕上がっています。刻みたくあんの食感と香りのハーモニーを楽しめます。
価格は、通常160円〜のところ90円で味わえます。
・ちょこっとフライドポテト
サクッとした食感と塩味のシンプルなおいしさ。お寿司の合間や子どものおやつにもぴったりです。
価格は、通常190円〜のところ90円で楽しめます。
例えば、「香ばし炙りおにぎり」と「ちょこっとフライドポテト」に、「大切りサーモン食べ比べ」「えび天にぎり」を注文しても、合計480円〜とワンコイン以下に。
詳しくは、かっぱ寿司公式サイトの特設ページで確認できます。
「香ばし炙りおにぎり」は、3月19日以降も90円で販売します。天候や入荷状況、売れ行きなどにより、期間内でも品切れや販売終了になる場合があります。時期や店舗によって価格が異なる場合があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部