１２日の主なマーケットイベント １２日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・法人企業景気予測調査

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

２１：３０ 米・貿易収支

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

※米・３０年物国債入札

※中・全国人民代表大会（全人代）閉幕



○決算発表・新規上場など



決算発表：ベステラ<1433>，大盛工業<1844>，タイミー<215A>，アイケイケイ<2198>，柿安本店<2294>，新都ＨＤ<2776>，コーセーＲＥ<3246>，トーエル<3361>，イムラ<3955>，ＶＮＸ<4422>，Ｐアンチエイ<4934>，ＰＯＰＥＲ<5134>，リッジアイ<5572>，ウエスコＨＤ<6091>，鎌倉新書<6184>，巴工業<6309>，サムコ<6387>，アイモバイル<6535>，トラースＯＰ<6696>，アルチザ<6778>，トミタ電機<6898>，マクビープラ<7095>，Ｃａｓａ<7196>，アシロ<7378>，トップカルチャ<7640>，３ＤＭ<7777>，トーホー<8142>，ＧＥＮＤＡ<9166>，ＧＬＯＥ<9565>，シーイーシー<9692>ほか



出所：MINKABU PRESS