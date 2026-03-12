１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円９５銭前後と前日と比べて９０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円８６銭前後と同３５銭程度のユーロ高・円安だった。



米国・イスラエルとイランの軍事衝突が長期化するとの警戒感が強く、質への逃避から基軸通貨であるドルを買う動きが続いた。この日に発表された２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は市場予想並みの上昇率だったが、原油高が今後のインフレ圧力を強めるとの見方からドル円相場はジリジリと上昇。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の加盟国が過去最大規模の石油備蓄の協調放出を決めたものの、イランがホルムズ海峡に機雷を敷設し始めたとの報道などから米原油先物相場の上昇は止められなかった。米ＡＢＣニュースが「米連邦捜査局（ＦＢＩ）が米西部カリフォルニア州の警察当局に対し、イランが米国による攻撃への報復として、西海岸に向けてドローンを発射する可能性があると警告していた」と報じるなど、中東情勢の先行き不透明感から「有事のドル買い」が入りやすく一時１５８円９８銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５６７ドル前後と前日と比べて０．００４５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



