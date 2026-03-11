「肝臓がん」を発症するとどこに「痛み」を感じる？【医師監修】

肝臓がんは罹患すると予後が悪いイメージを持っている人も多いと思います。

特に「沈黙の臓器」と呼ばれる肝臓では、初期の肝臓がんにおける自覚症状がほとんどないため、進行した状態でがんが見つかることも少なくありません。

では、実際に肝臓がんで痛みを自覚する場合は、痛みを感じる場所はどこでしょうか。

この記事では肝臓がんの痛みの場所について解説します。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

肝臓がん（肝細胞がん）で痛みを感じる場所

肝臓がん及び肝細胞がんで痛みを感じるのは、一定以上がんが進行した状態で自覚する場合が多いです。痛みを感じる場所として多いのは、腹部に痛みを感じるケースが多いとされています。

特に肝臓が位置する右上腹部に痛みが出現することが多く、肝臓がんの大きさに伴って痛みも感じやすいとされています。痛みの他に圧迫感を覚える患者さんもいるため、必ずしも痛みだけが症状だと捉えないでおきましょう。

進行具合によっては、痛みや圧迫感に加えて倦怠感やむくみ、黄疸を症状として自覚する例もあります。肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど初期は無症状で、健康診断で肝臓がんが見つかるケースも多いのです。

肝臓がんと胆道がんで感じる痛みの違いについて

肝臓がんと胆道がんでは痛む場所が異なるのです。肝臓がんの場合は右上腹部に痛みが出現することが多いとされていますが、胆道がんの場合右脇腹やみぞおちに痛みを感じる方もいます。

特に、右側の季肋部痛として訴えられるケースから、胆道がんが発見されることもあるのです。共に初期症状は自覚することが少なく、進行して痛みを自覚するといわれています。

ただし、胆石や胆嚢炎を併発している場合は初期でも強い痛みを感じることがあります。また、胆道がんの症状は痛みの他に、発熱や黄疸がよく見られる症状です。

肝臓がんの痛みの場所についてよくある質問

ここまで肝臓がんの痛みの場所・症状・治療法などを紹介しました。ここでは「肝臓がんの痛み」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

肝臓がんの初期症状を教えてください

甲斐沼 孟（医師）

初期の肝臓がんは症状を自覚することは、ほとんどありません。がんが進行し、肝機能が低下すると痛み・圧迫感・倦怠感などの症状が現れます。そのため、特に症状がなくても、健康診断で肝臓がんが発見されることは少なくありません。定期的な健康診断が早期発見のために重要です。

肝臓がんの場合、肝臓辺りが痛くなりますか？



甲斐沼 孟（医師）

肝臓自体は痛みを感じる神経のない臓器であることから、肝臓そのものが痛むことはありません。ただし、肝臓がんが進行すると圧迫感とともに痛みが現れるケースが多いです。進行して痛みを感じる場所は右上腹部で、肝臓の辺りが痛みます。

編集部まとめ

今回は、肝臓がんの痛みに関連して症状や治療方法を解説しました。肝臓がんは初期症状を自覚するケースは少なく、さまざまな症状を併発して発覚する患者さんもいます。

症状を自覚する頃には、肝臓がんが進行していることもあるのです。定期的な健康診断や慢性肝疾患の治療が肝臓がんの早期発見・早期治療に繋がります。

今回ご紹介した症状に当てはまる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

初期の肝臓がんでは症状を自覚するケースは少なく、症状が現れる頃には進行している症例も多いです。定期的な健康診断を行って、早期発見・早期治療に繋げましょう。

