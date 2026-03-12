【WBC】韓国メディアは「GG佐藤級のミス」とも…痛恨エラーの豪州選手に“韓国同僚”がエール「彼は美しく素晴らしい」

WBC8強行きをかけた大一番で痛恨のエラーを犯したオーストラリア代表内野手に、韓国代表の“チームメイト”がエールを送った。

3月9日、東京ドームで行われたWBC1次ラウンド・プールC最終戦では韓国がオーストラリアに7-2で勝利した。韓国は「5点差以上、2失点以下」という厳しい突破条件を完璧に満たし、奇跡的な準々決勝進出を決めた。

韓国は終始試合を主導してリードを奪ったが、「5点差」を保つのは容易ではなかった。5回までにムン・ボギョンの先制2ラン本塁打、適時二塁打、適時打などで5得点を挙げたが、5回裏にオーストラリアの本塁打を許し、1点を与えた。

それでも6回表、キム・ドヨンの適時打で追加点を挙げ、6-1と再び5点差に広げた。それでも不安定なリードが続き、8回表に追加点を奪えなかったことで危機が訪れた。

結局8回裏、オーストラリアに追加点を許して6-2の4点差となった。9回表に得点できなければ、韓国の脱落が確定する状況だった。

ただ、幸運の女神は韓国を見捨てなかった。

9回表、先頭打者キム・ドヨンが四球で塁に出ると、一死一塁でイ・ジョンフがゴロを放つ。この打球が投手のグラブに当たって逸れると、捕球した遊撃手ジャリッド・デールが焦りからか二塁へ悪送球をしてしまう。一塁代走のパク・ヘミンは状況把握が遅れたものの、結果的に三塁まで到達。最後は一死一、三塁からアン・ヒョンミンが準々決勝進出を決定づける犠飛を放ち、韓国が勝利を手にした。

失策を記録したデールは、今季から韓国プロ野球KBOリーグのKIAタイガースに新加入した選手だ。大会前にはKIAの春季キャンプでキム・ドヨンとともに汗を流したが、そのキム・ドヨンがいる韓国を、デールが助ける形となってしまった。

2008年北京オリンピック準決勝の日本戦で韓国を助ける失策を犯した「GG佐藤級のミス」と言っても過言ではなかった。佐藤の失策が韓国を北京五輪全勝金メダルへと導いたように、デールの失策は17年間にわたる韓国のWBCの停滞を解消する手助けとなった。

キム・ドヨンは試合後、「（デールを）慰めてあげなければならないのでは」という質問に対し、「デールは本当に美しく、素晴らしい選手だ。僕らのチーム、KIAでは活躍してくれると思う」と語っていた。

（記事提供＝OSEN）