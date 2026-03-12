NY¸¶ÌýÈ¿È¯¡¢½ªÃÍ87¥É¥ëÂæ¡¡È÷ÃßÊü½Ð¤ÎÁê¾ì±Æ¶Á¸ÂÄêÅª
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û11Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Þ¡¼¥«¥ó¥¿¥¤¥ë¼è°ú½ê¤Î¸¶ÌýÀèÊªÁê¾ì¤ÏÈ¿È¯¤·¡¢»ØÉ¸¤ÎÊÆ¹ñ»ºÉ¸½àÌý¼ï¡ÊWTI¡Ë¤Î4·îÅÏ¤·¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ3.80¥É¥ë¹â¤Î1¥Ð¥ì¥ë¡á87.25¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Î¸òÀï¤ò¼õ¤±¤¿¶¡µëÅÓÀä¤äº®ÍðÄ¹´ü²½¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£°ì»þ¤Ï89¥É¥ë¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ²¤¤Ê¤É¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ¡´Ø¡ÊIEA¡Ë¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤¬²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀÐÌýÈ÷Ãß¤Î¶¨Ä´Êü½Ð¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤ÇÁê¾ì¤¬²¼Íî¤ËÅ¾¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶¡µëÉÔÂ¤òËä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤«¤éÁê¾ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¡£