【ワシントン＝淵上隆悠】米ニュースサイト・アクシオスは１０日、複数の関係者の話として、トランプ米政権がイスラエルに対し、イランのエネルギー施設を攻撃するのを控えるよう要請したと報じた。

対イラン軍事作戦の開始以降、米国がイスラエルに自制を求めるのは初めてだという。

報道によると、米側は、今後イスラエルがイランの石油施設を攻撃する場合は事前通知するよう要求した。軍事作戦終了後に石油部門との協力を目指していることなどが理由だという。攻撃が石油の価格を押し上げることも懸念している。

米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使は１０日、米ＣＮＢＣのインタビューで、来週にもイスラエルを訪問する可能性を示唆した。ウィトコフ氏は「様々な重要な事柄について（イスラエルと）話し合う」と語った。

一方、イラン最高指導者アリ・ハメネイ師の後継に就いた次男のモジタバ師について、米ＦＯＸニュースは１０日、トランプ大統領が「彼が平穏に暮らせることはないだろう」と述べたと伝えた。イラン指導部との対話については「条件次第では可能だ」と含みを残した。