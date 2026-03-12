フジ小澤陽子アナ、6月をもって退社へ インスタで報告＆11年に感謝「かけがえのない宝物」
フジテレビの小澤陽子アナウンサー（34）が12日、自身のインスタグラムを更新。6月をもって同局を退社することを報告した。
【写真】貴重なショットを添え退社を報告した小澤陽子アナ
小澤アナは「2026年6月をもちまして、フジテレビを退職することにいたしました」と発表。「幼い頃から大好きだったフジテレビで、報道・スポーツ・バラエティーと、ジャンルの垣根を越え多くの現場に携わらせてもらった11年間は、私にとって濃厚で、何にも代え難い幸せな時間でした」とこれまでを振り返った。
さらに、番組関係者や取材に応じた人、視聴者への感謝を述べ、「台場での出逢いと経験は、これからの人生においてもかけがえのない宝物です」と思いをつづった。
退社を決めた理由については「キャリアを重ねる中で、自分の中に眠っていた『自ら何かを創造したい』という純粋な想いが膨らんでいきました」と説明。娘を授かったことをきっかけに「育児と向き合う中で時間の尊さと有限さを痛感しております」と心境の変化も明かした。
その上で「一度きりの人生において、“今の私”だからこそ描ける価値観を形にするべく、この度新しい一歩を踏み出す決意をいたしました」と決断の理由を語った。
今後については「11年間培ってきた“伝える・聴く力”を活かした活動の場も広げながら、より主体的に、クリエイティブなことにも挑戦したい」としている。
最後に「3月いっぱいオンエアがありますが、ひとまず。11年間、本当にありがとうございました。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と感謝を伝え、投稿を締めくくった。
小澤アナは、1991年7月29日生まれ、神奈川県出身。慶應義塾大学卒業。2015年、フジテレビに入社。ニュースバラエティー番組『全力！脱力タイムズ』をはじめ、『みんなのKEIBA』、ニュース番組『Live News it! フィールドキャスター』などを担当。22年11月に結婚を発表し、24年に第1子となる女児を出産している。
