◇オープン戦 阪神4―1西武（2026年3月11日 甲子園）

アメリカが敗れるシーンは甲子園球場記者席でスマホのネットフリックス中継で観た。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）イタリア戦。9回裏2死一塁、一発同点の打席でアーロン・ジャッジが空振り三振に倒れた。目の前の試合は2回表1死一塁、阪神内野陣が4―6―3併殺を完成させていた。

大リーグのスター選手をそろえたドリームチームでも負ける。それが野球である。痛かったのは6回表の失策だ。普通にプレーしていれば投ゴロ併殺で無失点のはずが、3失点につながった。

6四死球のうち3個が失点に絡んだ。やはり四死球と失策はムダな失点を生む。監督マーク・デローサは「これが現実。負けたのは自分たちの責任」と話したそうだ。

そんな教訓をあらためて思い、阪神を見直してみる。この日は与四球1、そして無失策だった。

3回表には併殺狙いで中野拓夢のバックトスがあった。4回表には小幡竜平が難しいバウンドのゴロをさばいていた。

先発し4回1失点とまとめたカーソン・ラグズデールが「守備陣に助けられた」と感謝していた。「バッターに打ってもらったらしっかり守ってもらえると思えた」

相手のことを書くのは気がひけるが、西武は7回裏に遊ゴロ、二ゴロを連続失策して2失点につながった。内野が土の甲子園では、ゴロは見た目以上に微妙な跳ね方や時に沈み方をする。人工芝と違って難しいのだ。

1980年代、アマ野球世界最強を誇ったキューバの内野手について山本英一郎や松永怜一といった全日本を率いた幹部がテレビ解説で話していたのを覚えている。「キューバのグラウンドは荒れていて不規則バウンドが多い。そんな環境で育つと自然とうまくなる」

甲子園を日本一のグラウンド、整備する阪神園芸の神業を認めたうえで書く。難しい甲子園で鍛えられた阪神の堅守は本物で、レベルが高い。

開幕前最後の甲子園でのオープン戦だった。今春は5試合行って失策は2個だけ。オープン戦8試合で失策3個にとどめた。シーズン143試合に換算すれば53個になる。リーグ最少だった昨季の57個より少ない。若手もよく使っての、この結果は上々だろう。

堅守は今季も健在とみた。投手を含めた守りの野球は甲子園を本拠地とする阪神の野球だ。それが負けづらいチームの土台である。 ＝敬称略＝ （編集委員）