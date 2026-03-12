もう手洗いは不要。ドロドロ汚れも「バケツ型洗濯機」に丸投げOKです
雨の日に泥がたくさん跳ねてしまったズボンや、子供がスポーツで使った後のユニフォームなど、頑固な汚れは洗濯機で一度洗っただけじゃなかなかキレイにならず、手洗いが必要になったりしますよね。そんな時は、シービージャパンの「バケツウォッシャー」が大活躍です。
事前洗いをすることで、他の洗濯物を一緒に汚してしまう心配もありません。しかも事前洗い以外にもマスクだけを洗ったりできるので衛生的にもうれしいアイテムです。
幅広い用途で使える
頑固な汚れといえば、パッと思いつくのは泥や土。例えば農作業をする方だったら畑や田んぼで毎日のように泥まみれの作業着を洗う必要があるでしょうし、野球などのスポーツやっている人ならユニフォームに土と汗が頑固に染みついているはずです。
他にもペットの毛がたくさんついた服や優しく洗いたい赤ちゃんの衣類、汚れてしまった靴など、幅広い用途で使うことができます。
なんとじゃがいもの水洗いだってこれでできちゃうんです。「洗う」ことに特化したとっても万能なアイテムなんですよ。
使い方はシンプル
「バケツウォッシャー」の使い方はめちゃくちゃ簡単で難しい作業も必要ありません。
バケツの中に水と洗剤と洗濯物を入れて、水流とタイマーをセット。運転が終わったらカップ焼きそばを作るときの要領で排水するだけです。
運転は標準、ソフトの2段切り替え式なので、洗い物の素材に合わせて衣類を傷めることなく洗うことができますよ。
軽量&小型で持ち運びも簡単
商品サイズは幅が約36cm×奥行33cm×高さ53cmとコンパクトなサイズなので女性1人でも持ち運ぶことができます。
「バケツウォッシャー」は事前洗いにオススメという話はしてきましたが、そもそもバケツなので自宅で手洗い洗車をするときの雑巾入れにも使えます。
また、メーカー保証が1年付いているのもうれしいポイントですよね。
