diana新メンバーKonatsuさん「見ているお客さまを幸せな気持ちに」

横浜DeNAベイスターズのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」の2026年度メンバーは3月14日に横浜スタジアムで初お披露目される。200人を超える応募者からオーディションを勝ち抜いた精鋭たち。Full-Countでは6人の新メンバーを紹介する。第4回はパワフルなダンスが持ち味のKonatsuさん。

ダンスに関する職業を志すも、オーディションでは落選続き。「メンタル的にきつい思いもしましたが、dianaのパフォーマンス動画で圧倒的なダンスと素敵な表情を見て、私も一員になりたいと強く思いました。これでダメなら今年は諦めよう、最後頑張ろうと思ってオーディションを受けました」。“ラストチャンス”が実り、家族も大喜び。普段はおとなしい愛犬も興奮して走り回って祝福してくれた。

小学生のときにチアスクールに通い始め、その後もジャズやヒップホップなどダンスに打ち込んできた。ミュージカル経験もあることから、表現力が強み。歌も得意で、カラオケではディズニーソングの「パート・オブ・ユア・ワールド」で99点を出したことがあるという。

満点スマイルは人々を魅了する。かつてのアルバイト先では笑顔を褒められることもしばしば。「明るく接客することを経験したことで表現の方にも繋がり、踊りにも活きていると思います」と誇らしげだった。

Konatsuさんは「私たちのパフォーマンスで見ているお客さまを幸せな気持ち、楽しい気持ちにしたいというのはもちろんあるんですけど、そのうえでファンの皆さまに『今のこのdianaだから一緒にベイスターズを応援したい』と思ってもらえるようなチームの一員になれたらいいと思います」と、ようやくたどり着いた夢舞台に目を輝かせた。（町田利衣 / Rie Machida）