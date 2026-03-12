立方骨への荷重で地面反力を「もらう・捉える・使う」を連動させる連続ジャンプ

球速を上げたり飛距離を伸ばしたりするために、地面からのエネルギーを力に変える「地面反力」は欠かせない要素だ。小学生からプロまでを指導する野球専門ジム「SSL ATHLETES HOUSE GYM」代表の船木永登さんは、足にある「立方骨」を活用したパワーの伝え方を大切にしている。地面を正しく捉える感覚を養い、上半身へスムーズに繋げるための第1歩として「連続ジャンプ」を推奨。反力を得る際に、ある“感覚”があるという。

地面の力を最大限に利用するには、足の薬指や小指側にある立方骨を意識するのがポイントだ。船木さんは、この部分で地面の力を「もらえる準備をする」段階から、しっかり「捉える」、そして実際のプレーで「使えるようにする」というトレーニングの流れを強調する。着地した時に立方骨へ体重を乗せ、跳ねる瞬間に足の前側に力を移すことで、鋭い推進力を生み出すメカニズムが身についていく。

具体的な練習としてお勧めなのが「アンクルホップジャンプ」というメニューだ。自然な立ち姿から、走る時のように両肘を後ろに引き、連続して真上にジャンプを繰り返す。コツは、腕を引く動作と着地のタイミング、そして次のジャンプへのリズムを合わせることだ。無意識に跳び続ける中で、これまでに練習してきた立方骨でのキャッチや足先での蹴り出しが、自然と体現できるようになる。

うまく地面を捉えられているかどうかは、体で感じる音や響きが目安になるという。船木さんによると、正しくできている選手は「『ドスッ、ドスッ』って音がする」とか「脳に響くみたいな感覚」があると話す。10回、あるいは10秒間を1セットとして、チームの仲間と一緒に感覚を確かめながら取り組むと効果的だ。

注意点は、着地の時に膝を曲げすぎてしまわないこと。膝が深く折れてしまうとクッションのようになってしまい、せっかくの地面からの反発力が逃げてしまう。多少曲がるのは構わないが、「できるだけ膝を伸ばした状態で、パーンと地面を捉えるようにする」と船木さん。地面からの強い跳ね返りを全身で受け止めることが、力強いスイングや投球に繋がっていく。（First-Pitch編集部）