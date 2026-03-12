40・50代「コーデ迷子」→【グローバルワーク】で解決！ セットで着られる♡「優秀アイテム」

春コーデの正解が分からない……。そんなミドル世代は、合わせるだけでサマになるセットアップ対応のアイテムを選んでみて。大人女性がこれから買うなら、【グローバルワーク】をチェック！ オンオフ着まわせるきれいめジャケットや、スタイルアップが狙えるIラインスカートなど、大人に似合う上品なラインナップをご紹介します。セットで揃えておけば、コーデ組みに迷ったときや忙しい日など、いつでも頼れる優秀アイテムとして重宝するはず。

大人の余裕を感じさせるジャケットコーデ

【グローバルワーク】「MATINEE LINE/ライトミックス/ワイドジャケット」\8,990（税込）、「MATINEE LINE/ライトミックス/ワイドパンツ」\5,990（税込）

シンプルできちんと感のあるダブルジャケットと、センタープレス入りのきれいめパンツのセットアップ。ジャケットはややゆったりとしたシルエットで、パンツはウエストが後ろゴムになっているため、どちらもきれい見えしながら楽に着られそうです。それぞれ単体でも使いやすく、オンオフ問わずマッチするので、ワードローブの即戦力になる予感！

ワークジャケット × スカートできれいめカジュアルに

【グローバルワーク】「ワークジャケット」\6,990（税込）、「ナロースカート」\4,990（税込）

きれいめジャケットのほかに、カジュアルなワークジャケットのセットアップも登場。袖口と襟のコーデュロイ切り替えがポイントのジップアップジャケットは、軽めの素材が使われていて今から春先まで長く着られそう。セットアップ対応のナロースカートは、ストンとしたラインで上品な雰囲気。セットで着れば簡単にきれいめカジュアルコーデが完成します。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。