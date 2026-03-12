712万回以上視聴され9.9万件の「いいね」を獲得しているのは、身を挺して猫と遊ぶ飼い主さんの姿。多くの猫飼いさんから「猫好きからすればご褒美以外の何物でもない」「幸せなひととき」と、共感のコメントが寄せられています。

【動画：『顔の上で猫じゃらし』を振る女の子→猫がジャンプすると…まさかの『遊びの様子』】

猫じゃらしで遊び中

Instagramアカウント「ラテ」に投稿されたのは、ノルウェージャンフォレストキャットの「ラテちゃん」が投稿主さんの娘さんと遊んでいるときの出来事。学校から帰宅したばかりなのか、娘さんは制服を着たまま猫じゃらしでラテちゃんと遊んでいたそうです。

ただ猫じゃらしを振るだけでなかったのが、娘さんの遊び方。ソファに上半身を沈めた娘さんは、なんと自分の顔の上で猫じゃらしを左右に揺らしていたそうです。娘さんが猫じゃらしを右に揺らすと、ラテちゃんが左から思いきりジャンプし…？

顔面にキック

猫じゃらしにまっしぐらのラテちゃんの足が、娘さんの顔面にヒット！思いきり蹴られていますが、娘さんは顔色ひとつ変えず、次は猫じゃらしを左に揺らしたのだそうです。スイッチの入ったラテちゃんは、ひたすら猫じゃらしを追いかけ続けたといいます。

ノルウェージャンフォレストキャットといえば、一般的な猫よりも大きなからだの持ち主。筋肉質でがっしりしている子も多いといいますが、ラテちゃんのキックは痛くなかったのでしょうか？

蹴られても幸せ

投稿主さんによると、娘さんはラテちゃんに顔面を蹴られることをむしろ喜んでいる様子だったとのこと。つまり、蹴られたくて敢えて顔の上で猫じゃらしを振っていたということになります。

娘さんは、それだけラテちゃんのことが大好きなのでしょう。制服に着替えたあとでも、帰宅後に私服に着替える前でもラテちゃんと遊びたいという思いが伝わります。猫飼いさんに多いとされる「下僕」気質なのかもしれません。

娘さんを足蹴にするラテちゃんを見た視聴者からは、「顔にワサーってなる感じ好きw」「うちの猫もこんなのして欲しい」と共感するコメントや羨むコメントも集まっていました。

Instagramアカウント「ラテ」には、おもちゃで遊ぶ姿や、家族と仲睦まじく過ごす姿など、子猫時代からのキュートなラテちゃんがたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ラテ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。