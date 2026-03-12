ティータイム映えるぅぅぅ♡【シャトレーゼ】の「限定ケーキ」が気になる

豊富なスイーツの中から選ぶ時間も楽しい【シャトレーゼ】。本格的な味わいを手頃な価格で楽しめるのも魅力です。今回は、季節限定で登場しているケーキをピックアップしてご紹介します。ティータイムを華やかに彩り、ご褒美スイーツにもぴったりです。

苺尽くしと思いきやみかん風味がアクセント！？

苺をたっぷりトッピングした「苺のフルーツボンブケーキ」\464（税込）。ココアスポンジ、みかんクリーム、苺果肉入り苺ソース、苺クリームを重ね、スポンジとホイップクリームで包み込むようにデコレーションしたゴージャスなケーキです。華やかなビジュアルで、差し入れや手土産にすれば喜ばれそう。

ご褒美や特別な日に選びたい大人スイーツ

上品に盛られた和栗クリームが印象的な「国産和栗のモンブラン」\626（税込）。栗の甘露煮、ホイップクリーム、和栗バタークリーム、ホワイトチョコレート、ダコワーズが層になり、どこを食べても栗が感じられそう。洋酒が使われているので、大人のティータイムにおすすめです。

食卓がお花畑に！？ 春らしさ満点ケーキ

「見た瞬間に心躍る」と@mame48goさんがコメントするのも納得な、春らしさ溢れる「春いちごと桃のふんわりケーキ」\470（税込）。スポンジ、苺シロップ、食感のアクセントとなるダイス苺と苺シュガーチップ入りの苺クリーム、桃ジュレを重ね、苺クリームとりんご風味クリームをトッピングした、色鮮やかでいろんな風味が楽しめる一品です。

おうちで“レトロ喫茶”気分が味わえる！？

「世代を問わず愛される理由がわかる」と、@mame48goさんが紹介するのは「苺のうみたて卵プリンアラモード」\432（税込）。ホイップクリームとフルーツのデコレーションが映え度をアップ！ うみたて卵を使った焼きプリンの下にはスポンジが隠れていて、食べ応えもありそうです。

【シャトレーゼ】の「限定ケーキ」を楽しみながら素敵なティータイムを過ごして。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N