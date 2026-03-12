今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル『ぷっちょnnel』に投稿された、猫が飼い主さんの洗い物を見守るかわいらしい様子です。

飼い主さんが日課の食器洗いを始めると、茶トラ猫のぷてぃこさんがやって来て見守りを開始し……。

投稿は記事執筆時点で2.2万回以上再生され、「かわいい！」「監視が近いw」などのコメントが寄せられています。

【動画：洗い物を始めると、２匹のネコがやってきて…まるで監視員？想像以上に『見守る様子』が可愛すぎる】

監督スタート！…と思ったら

マンチカン♀のぷてぃこさん、スコティッシュフォールド♀のちょみーさんと暮らす飼い主さん。

ぷてぃこさんはなぜか飼い主さんの洗い物を見るのが大好き。飼い主さんが洗い物をしていると、シンクの近くでまるで「監督」するみたいにじっと見つめるのだとか。

この日も飼い主さんが日課のお皿洗いを開始すると、その音を聞きつけたぷてぃこさんがやって来ました。そのままシンクに直行するかと思われましたが…

なぜかテーブルをなめたり、クンクンしたりしていつもとは違う様子を見せたのだとか。

入念にテーブルのパトロールを終えて満足したのか、ようやく洗い物のことを思い出したようです。

今度こそスタート！でも張り切りすぎて…

ぷてぃこさんにつられて、ちょみーさんもやって来て、シンクは一時大混雑！2匹は様々な角度から洗い物を監視し、あまりにも熱中しすぎたようで…

カメラに接触して一時撮影中断に！洗い物監督業も楽ではないようです。

気を取り直し、まったり監視

カメラを設置し直し、洗い物再開。ぷてぃこさんはシンクのふちに寝そべり、しっかりと飼い主さんの洗いっぷりを監督します。

その集中力は大したもの。じっと飼い主さんお手元を見つめる様子からは“名監督”の貫禄が漂っています。

洗い物が終わってシンクを拭き上げる時にふきんが体に触れても微動だにしません。そして…

洗い物終了！最後までしっかり見届けたぷてぃこさんなのでした。

投稿には「かわいい！」「監視が近いw」「こんな子が傍に居てくれたら頑張れる！」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『ぷっちょnnel』では他にもちょみーさん、ぷてぃこさん、2021年に仲間入りしたぱおさんと飼い主さんの日常の様子が投稿されています。

ぷてぃこさん、ちょみーさん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『ぷっちょnnel』さま

執筆：あきこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。