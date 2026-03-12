俳優のシルベスター・スタローンが、映画「John Rambo」で製作総指揮を務めることが明らかになった。本作は1982年公開の「ランボー」以前を描く前日譚で、スタローン自身は出演しないものの、シリーズの生みの親として製作に深く関わる。



【写真】「俺の人生そのもの」と語る作品 筋肉の盛り上がりも懐かしい

スタローンはこれまで「ランボー」シリーズ5作すべてで脚本に携わり、2008年公開の「ランボー 最後の戦場」では監督も務めた。新作では俳優のノア・センティネオが若きランボー役を演じ、監督は「SISU／シス 不死身の男」で知られるヤルマリ・ヘランダーが担当する。



スタローンはインスタグラムの動画で「ランボーは俺の人生そのものだ。キャリアの大きな一部でもある。だが、物語はそれだけじゃない。まだ『始まり』が残っている。それが、これから描かれる前日譚だ。このオリジンストーリーで、俺は製作総指揮を務める。正直、かなり興奮している。アクションも期待してほしい」と語った。



さらに投稿文では「ランボーは長い間俺の人生の一部だった。生き抜く力、耐える強さ、そして戦争が残した傷を背負った男だ。何十年もの間、世界中の観客に支えられてきた。今回は、伝説になる前の男に立ち返る。俺は『John Rambo』の製作総指揮として、その最初の章を描く」と心境をつづっている。



現在タイ・バンコクで撮影中の新作ではグリーンベレーとして、ベトナム戦争に従事していた頃のランボーの姿が描かれる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）