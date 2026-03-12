◆第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２（３月１１日、船橋競馬場・ダート２４００メートル、良）

砂のステイヤーがそろった第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２は１２頭立て（ＪＲＡ４、地方８）で争われ、７番人気で兵庫所属のオディロン（吉村智）がダートグレード競走初制覇。川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎）の優先出走権を獲得した。地方通算３８３２勝目の吉村智洋騎手（４１）＝兵庫＝もダートグレード初勝利となった。

スタミナ自慢がそろった伝統の一戦を制したのは、兵庫からの刺客・オディロンだった。

「兵庫最強馬として、ここにきた。結果を出せて、強いところを見せられたのは素直に嬉しい」と、手綱を執った吉村智洋騎手。セラフィックコールとナルカミが前で飛ばす中、７番手を追走し虎視眈々と前をうかがい、２周目の向正面に入ると前に進出。「有力馬が先に動いて最高の展開になったし、４コーナーの手応えから差し切れると思った」と、兵庫の名手は冷静に追い出しのタイミングをうかがっていた。

直線に入ってすぐに鞍上のムチが飛ぶと、前を行くセラフィックコールに一完歩ごとに迫り追い詰めていく。最後は半馬身差でキッチリ差し切り、うれしいダートグレード初制覇となった。森沢友調教師は「うちの厩舎にきて一番のデキ。ジョッキーのタイミングも良かった」と大金星を挙げた人馬を称えた。

次走はオーナーと相談の上だが、川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎）、名古屋グランプリ・Ｊｐｎ２（５月４日、名古屋）を視野に調整していく。

◆オディロン 父キタサンブラック、母パラフレーズ（父ピヴォタル）。園田・森沢友貴厩舎所属の牡７歳。北海道浦河町・笠松牧場の生産。通算２６戦９勝（うちＪＲＡ１８戦４勝）。総獲得賞金は１億９１７８万２０００円（うちＪＲＡ７４３８万２０００円）。主な勝ち鞍は白鷺賞、園田金盃、高知県知事賞（いずれも２５年）。馬主は橋元勇気氏。