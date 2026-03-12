ＡＢＣテレビの岩本計介アナウンサーが、メインＭＣを務める朝の情報番組「おはよう朝日です」（月〜金曜・前５時）を、２７日の放送をもって卒業する。岩本アナが２０１５年から１１年間出演してきた「おは朝日」の卒業を目前に控えた２３〜２７日の１週間は“岩本づくし”で放送する。

体を張って挑んだ「ヒマラヤ登山」の特集や、１１年間の名シーンを振り返るコーナーも。岩本アナは「私の人生に、まさかこんな幸せな時間があるとは…。『おはよう朝日です』で過ごした１１年を振り返った時の正直な気持ちです。知らない世界をたくさん見せてもらいました。最後にヒマラヤで見た景色は、一生忘れないでしょう」と感謝した。

また、岩本アナは「野外フェスでの海パンダンスも、雪山でのふんどしソリも今となっては素敵な思い出です…（笑）。いろいろな思いをかみ締めながらの残りの“おは朝生活”。私自身もとても楽しみです」とワクワク。さらに、卒業翌日の２８日には、特別番組「おはよう朝日です特別番組 岩本フェス〜あとは頼むで古川さん 新しい朝へいってらっしゃい〜」（後２時３０分）の放送が決定。岩本アナの卒業を見届ける視聴者約３０００人とともに生放送で届ける。

卒業に向けて現在は様々な企画が進行中。「詳しい中身を知らされていない怖さが…。どんな仕掛けがあるのか！？ 皆さんも一緒に味わってもらえればうれしいです。『お忘れ物はありませんね。今日も元気でいってらっしゃい！』」とコメントした。