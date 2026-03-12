『おは朝』岩本計介アナ3・27卒業へ、ラスト1週間“岩本づくし”→特番『岩本フェス』生放送決定【出演者一覧あり】
ABCテレビの朝の情報番組『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）メインMCを務める岩本計介アナウンサーが、3月27日の放送をもって同番組を卒業する。最後の1週間（3月23〜27日）は、まさに“岩本づくし”となる。さらに、卒業翌日に特番の生放送が決まった。
【写真】『おは朝』岩本計介アナへ…同級生らからの寄せ書き
岩本アナは、宮根誠司アナ、浦川泰幸アナから、2015年3月に『おは朝』のバトンを受け継ぎ、これまでメインMCを務めてきた。昨年11月の『おは朝パーク2025〜あしたも元気でいってらっしゃい』のステージで、卒業を発表した。
今年2月には大阪を出発し、「おは朝人生の集大成としての挑戦」として、世界最高峰エベレストの入口、ヒマラヤ山脈・カラパタール（標高5545メートル）の頂に立つことを目指した。
そして、岩本アナの『おは朝』がいよいよラストへ。卒業を目前に控えた1週間は、体を張って挑んだヒマラヤ登山の特集や、出演11年間の名シーンを振り返る。
さらに、卒業の翌日となる3月28日には、特別番組『おはよう朝日です特別番組 岩本フェス〜あとは頼むで古川さん 新しい朝へいってらっしゃい〜』の放送が決定。岩本アナの卒業を見届ける視聴者約3000人と共に生放送で届ける。
■岩本計介アナウンサーコメント
私の人生に、まさかこんな幸せな時間があるとは…
「おはよう朝日です」で過ごした11年を振り返った時の正直な気持ちです。
知らない世界をたくさん見せてもらいました。
最後にヒマラヤで見た景色は、一生忘れないでしょう。
野外フェスでの海パンダンスも、雪山でのふんどしソリも今となっては素敵な思い出です…笑
色々な想いを噛みしめながらの残りの“おは朝生活”。私自身もとても楽しみです。
ただ、卒業に向けて様々な企画を予定いただいている中、詳しい中身を知らされていない怖さが…どんな仕掛けがあるのか！？皆さんも一緒に味わってもらえれば嬉しいです！
「お忘れ物はありませんね。今日も元気でいってらっしゃい！」
■特別番組『おはよう朝日です特別番組 岩本フェス〜あとは頼むで古川さん 新しい朝へいってらっしゃい〜』
放送日時：2026年3月28日（土）午後2時30分〜4時25分生放送 （関西ローカル）
【出演者】
アナウンサー：岩本計介、古川昌希、鷲尾千尋、小櫃裕太郎、大石紗椰、新貝まゆ（以上、ABCテレビアナウンサー）
コメンテーター：川崎美千江（※崎＝たつさき）、小嶋花梨、ヒャダイン、浅尾美和、REINA、爛々・萌々
スポーツ ：関本賢太郎、福留孝介、濱中治、桧山進次郎
お天気 ：正木明
エレクトーン：長沼美衣奈、多田憲伸
リポーター：あいかビンギラ、やのぱん、大久保ともゆき
キャラクター：朝おき太、朝めざめ、ネムりん
※出演者は変更の可能性あり
