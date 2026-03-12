テレ東ドラマ『旅と僕と猫』に福室莉音＆前田拳太郎出演 猫の声で尾崎由香も登場
テレビ東京で放送中の木ドラ24『旅と僕と猫』（毎週木曜 深0：30〜）に福室莉音、前田拳太郎が出演することが12日、発表された。
【写真】カワイイ！白い猫に声を吹き込む尾崎由香
本作は、カメラを片手に全国を旅するトラベルライターの主人公・猫神守（ねこがみ・まもる）が、猫と話せる不思議な能力を使い、各地の猫たちにおいしい食べ物や名所を取材しながら街を巡る、一風変わった旅ドラマ。中川大輔が猫神を演じている。
第3話では、福室が小野寺美春役として、猫神が旅先で出会う人気俳優を演じる。突然撮影現場から居なくなり、追いかけるマネージャーから逃げ回っている役柄だ。
第4話では、前田が吉見大希役として、猫神が助けた中華店の店主の孫を演じる。いまは休業中の中華店を継ぎ、リニューアルオープンすると張り切っている役柄だ。
本作では、全4話を通して多くの愛らしい猫たちが登場する。第3話では『けものフレンズ』のサーバル役や『江戸前エルフ』の小金井小糸役など、人気アニメの声優としても活躍している尾崎由香が、福室演じる小野寺美春の飼い猫・ミルクの声を演じる。
■福室莉音 コメント
撮影を投げ出し、亡命するかのように飼い猫のミルクと逃げてきた美春。あるときから彼女にはミルク以外の全部が敵に見えていたと思います。そんな中で猫神さんと出会い、優しさに触れて、救われていく物語です。時の流れが穏やかに感じる銚子での撮影はまさに旅のようでした。猫さんと景色と魅力的な人々、お楽しみいただけたら幸いです。
■前田拳太郎 コメント
「旅と僕と猫」に吉見大希役で出演します。僕が演じる大希は祖母の店を存続させるため後を継いだ青年の役です。今作は食と猫が紡ぐ人間ドラマが見どころです。かわいい猫に癒やされながら見ていただけたらと思います。ぜひ楽しみにしていてください。
■尾崎由香 コメント
ミルクの声を担当させていただきました、尾崎由香です！見た目から真っ白の気高い猫ちゃんを演じることができて光栄です。生意気さがありながら少しでもかわいさもあったら魅力的になるかなっと役作りさせていただきました！皆さんに愛される猫ちゃんになっていればうれしいです！
【写真】カワイイ！白い猫に声を吹き込む尾崎由香
本作は、カメラを片手に全国を旅するトラベルライターの主人公・猫神守（ねこがみ・まもる）が、猫と話せる不思議な能力を使い、各地の猫たちにおいしい食べ物や名所を取材しながら街を巡る、一風変わった旅ドラマ。中川大輔が猫神を演じている。
第3話では、福室が小野寺美春役として、猫神が旅先で出会う人気俳優を演じる。突然撮影現場から居なくなり、追いかけるマネージャーから逃げ回っている役柄だ。
本作では、全4話を通して多くの愛らしい猫たちが登場する。第3話では『けものフレンズ』のサーバル役や『江戸前エルフ』の小金井小糸役など、人気アニメの声優としても活躍している尾崎由香が、福室演じる小野寺美春の飼い猫・ミルクの声を演じる。
■福室莉音 コメント
撮影を投げ出し、亡命するかのように飼い猫のミルクと逃げてきた美春。あるときから彼女にはミルク以外の全部が敵に見えていたと思います。そんな中で猫神さんと出会い、優しさに触れて、救われていく物語です。時の流れが穏やかに感じる銚子での撮影はまさに旅のようでした。猫さんと景色と魅力的な人々、お楽しみいただけたら幸いです。
■前田拳太郎 コメント
「旅と僕と猫」に吉見大希役で出演します。僕が演じる大希は祖母の店を存続させるため後を継いだ青年の役です。今作は食と猫が紡ぐ人間ドラマが見どころです。かわいい猫に癒やされながら見ていただけたらと思います。ぜひ楽しみにしていてください。
■尾崎由香 コメント
ミルクの声を担当させていただきました、尾崎由香です！見た目から真っ白の気高い猫ちゃんを演じることができて光栄です。生意気さがありながら少しでもかわいさもあったら魅力的になるかなっと役作りさせていただきました！皆さんに愛される猫ちゃんになっていればうれしいです！