ABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」で11年間司会を務めてきた岩本計介アナウンサー（50）が11日、同局を通じコメントを発表した。

岩本アナは15年3月30日から総合司会を務めてきたが、27日の放送をもって番組を卒業する。番組では卒業を目前に控えた23〜27日の1週間を“岩本づくし”とし、体を張って挑んだ「ヒマラヤ登山」特集や11年間の名シーンなどを放送する。

岩本アナは「私の人生に、まさかこんな幸せな時間があるとは…。『おはよう朝日です』で過ごした11年を振り返った時の正直な気持ちです」と11年を振り返りながら、「知らない世界をたくさん見せてもらいました。最後にヒマラヤで見た景色は、一生忘れないでしょう。野外フェスでの海パンダンスも、雪山でのふんどしソリも今となってはすてきな思い出です…」と懐かしんだ。

卒業まで残りわずかとなったが、「いろいろな思いをかみしめながらの残りの“おは朝生活”。私自身もとても楽しみです。ただ、卒業に向けてさまざまな企画を予定いただいている中、詳しい中身を知らされていない怖さが…どんな仕掛けがあるのか？ 皆さんも一緒に味わってもらえればうれしいです」と自身も知らないサプライズに期待しながら、「お忘れ物はありませんね。今日も元気でいってらっしゃい！」と締めくくった。

同局は卒業翌日の28日に、特別番組「おはよう朝日です特別番組 岩本フェス〜あとは頼むで古川さん 新しい朝へいってらっしゃい〜」を、岩本アナの卒業を見届ける視聴者約3000人と共に生放送する。