2区間が同日開通

国道279号バイパス「下北半島縦貫道路」の2区間・計12.3kmが、2026年3月14日（土）に開通します。

【壮大！】これが下北半島縦貫道路とつながる「道路ネットワーク」です（地図と写真）

下北半島縦貫道路は、青森県の野辺地町からむつ市田名部までを結ぶ計画延長約70kmの地域高規格道路です。陸奥湾沿岸やJR大湊線に並走するルートで整備が進んでいます。半島から青森・三沢両空港や東北新幹線へのアクセスが向上するほか、災害時の緊急輸送道路としても機能します。

これまでに開通しているのは、南側の野辺地IC〜横浜吹越IC間25.3kmと、北側のむつ東通IC〜むつIC間3.4kmの2区間です。

そして今回新たに、横浜吹越IC〜横浜IC間7.0km（横浜南バイパス）と、むつ奥内IC〜むつ東通IC間5.3km（むつ南バイパス）が同日に開通します。南北の途切れている区間が短縮される形です。これにより総延長の6割ほどが開通を迎えます。

残る未開通区間は、横浜IC〜むつ奥内IC間21.4km（横浜北バイパス・奥内バイパス）と、南端の七戸北IC（仮称）〜野辺地IC間7.1km（野辺地七戸道路）です。これらが将来つながると、下北半島から青森道や東北道、八戸道、三陸道へ分岐していく高速道路網が形成されます。