大丸東京店、最新の「菓子ブランドランキング」発表 東京みやげの新定番は？
東京駅に隣接する大丸東京店が、和洋菓子売場の最新「菓子ブランドランキング」を発表した。同店は2025年10月から26年にかけて、1階・地階の和洋菓子売場に新ショップが続々オープンするなど、売場の大幅リニューアルを実施。行列が絶えない店舗も多く、東京土産としての注目度も高まっている。今回発表されたランキングの集計期間は2025年11月19日〜26年2月28日で、各ブランドのバイヤーイチオシ商品も合わせて紹介する。
【写真】生バターの新感覚スイーツ！見た目もかわいいフォンダンの「フォンダンサンド」
1位は『N.Y.C.SAND』。2016年から東京みやげランキングで連続1位を獲得している人気ブランドで、とろとろのキャラメルをサンドした「N.Y.キャラメルサンド」や「N.Y.スカッチサンド」などが定番商品。この2品と「N.Y.リッチスカッチサンド＆Wチョコレート」が入ったギフトボックス「N．Y．C．SAND」は14個入り3240円。
2位にはモンブランスイーツ専門店『モンブランTHE珀山』がランクイン。昨年10月のオープン以来、連日行列が続く人気店で、代表作「THEモンブランケーキ」に加え、クリームサンドやブラウニーなどを詰め合わせた「モンブラン THE珀山コレクション（21個入り 5400円）」が看板商品となっている。
3位は、生バターを使った新食感スイーツが話題の『フォンダン』。北海道の放牧牛の生乳から作る自家製“生バター”を使用したとろける菓子が特徴で、「フォンダンサンド（10個入リ 2646円）」が人気を集める。
4位には『マサヒコオズミパリ』がランクイン。関東では大丸東京店のみの展開で、モンブランデザインのショコラサンド「ザブトンサンド（8個入り 4500円）」が一押し。北海道産バターのサブレと濃厚なガナッシュを組み合わせた一品だ。
5位は、チューリップをモチーフにしたスイーツで注目を集める『TOKYO TULIP ROSE』。5種類のスイーツを詰め合わせた「アソートギフト（18袋入り 3240円）」は、箱を開けるとまるで花畑のような華やかな見た目が広がる商品で、「ピスタチオバターサブレ」はこの詰め合わせ限定。
年度末は異動や退職などによる社用ギフト需要が高まる時期。新店の登場でさらに活気づく大丸東京店のスイーツ売場では、東京みやげの新定番としてこれらのブランドが注目を集めている。
■大丸東京店 最新「菓子ブランドランキング」
1位 N.Y.C.SAND
2位 モンブランTHE珀山
3位 フォンダン
4位 マサヒコオズミパリ
5位 TOKYO TULIP ROSE
※価格は全て税込み
