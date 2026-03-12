「部下へのフィードバックがしんどい」と悩んでいる上司やマネージャーは多い。真面目で優しい人ほど陥りやすいこの悩みについて、コミュニケーショントレーナーの著者は「その悩み、実は“心”の問題ではなく、“身体”で解決できる！」と断言する。フィードバックするときの心理的プレッシャーから解放される「3つのステップ」とは？※本稿は、司 拓也『「言いにくいこと」をうまく伝える』（フォレスト出版）の一部を抜粋・編集したものです。

優しい人ほど陥りがちな

「フィードバック恐怖症」

「部下の成長のために、言わなければならないことがある」

「チームの目標達成のために、軌道修正をお願いしたい」

「こんなことを言ったら、相手はどう思うだろうか？」

「反発されたら、どうしよう？」

「職場の雰囲気が悪くなるくらいなら、自分が我慢したほうがマシかもしれない」

こうした思考が頭をよぎり、結局、当たり障りのない話で終わらせてしまったり、伝えること自体を先延ばしにしてしまったり……。

そして、1人のオフィスで「また言えなかった……」と「フィードバック先延ばし」をしてしまって、自分の不甲斐なさにため息をつく。

まじめで優しいマネージャーほど、そんな経験を一度や二度はしたことがあるでしょう。

そんなあなたは、自分のことを「気が弱い」「心が弱い人間だ」と責めているかもしれません。

しかし、私は断言します。

「その悩み、実は“心”の問題ではなく、“身体”で解決できる！」と。

一般的には、こうした悩みはメンタルの問題だと捉えられています。だからこそ、多くの人がメンタルトレーニングやコーチングに解決策を求めます。

