理想のマイルームはもはや夢物語？ 令和の賃貸物件探し最前線

毎日の暮らしや将来に必要なお金のこと、きちんと把握してますか？ 「わからない」ゆえの不安は、知ることで解消できるはず！ “お金初心者”の3人と一緒に、お金の勉強を始めましょう。「お金の教科書」、今回のテーマは「賃貸物件の最新事情【後編】」です。

賃貸物件の最新事情【後編】

石岡 茜

いしおか・あかね ことり不動産代表。女性ならではの視点と“幸せな家選び”をモットーに、東京・学芸大学で物件選びをサポート。著書に『持ち家女子はじめます 人生に「いいこと」が起こるおうちの買い方』（飛鳥新社）が。

貯蓄未知子

ちょちく・みちこ 34歳・会社員。都内の賃貸で一人暮らし中。毎月の貯蓄は財形3万円＋口座に残った分のみ。奨学金は完済。一昨年からNISAをスタート。

東京主要エリアは物件そのものが枯渇中!?

未知子

前回、賃貸物件の家賃が上がっている理由を伺って戦々恐々としています。もし更新で値上げ通知がきたら、引っ越しもアリかなという気になってきました。

石岡

それが、最近はそう簡単な話でもないんですよ…。

未知子

家賃が上がるのは致し方ないとして、今より満足度が高い部屋に住めたらなと思ったんですが、それも難しいんでしょうか!?

石岡

少し前までは、初めての一人暮らしはワンルームで、お給料が上がるとともに少し家賃を上げて広い部屋や人気エリアなどに住む…という人が多かったです。

未知子

ですよね。アップデート感があって、わくわくします！

石岡

ですが最近は予算を多少上げたくらいでは今の住まいと条件が変わらないか、むしろ悪くなるケースが増えているんですよ。

未知子

そんなぁ…。

石岡

しかも、東京の主要エリアに限っては物件そのものが出てこない状況が続いています。

未知子

それって、引っ越ししようにも部屋がないということ!?

石岡

ええ。繁忙期ならまだしも、最近は閑散期でも空室が出るとあっという間に埋まる印象です。

未知子

家賃高騰に加えて、物件が少ないとなると、さらに選択肢が狭まりますよね…。かといって家賃を大幅に上げるなんて無理だし、どうにかして理想に近い部屋を探す方法を教えてください!!

納得感のある物件を探す方法はあるの？

石岡

月並みですが地道に探すか、条件を見直すかのどちらかです。

未知子

地道に、というと？

石岡

住みたい街にある不動産業者を巡るのが一番だと思います。

未知子

このネット社会で、そんなアナログな方法が有効とは…。

石岡

不動産サイトにはたくさんの物件が出ていますが、最近は本当に一瞬で埋まるので、問い合わせてもすでに契約済みのケースが多いんです。ネットに出ていない物件を狙うとなると、不動産業者が持っている物件になるので、やはり自分の足で探すのが近道です。

未知子

不動産サイトは相場のリサーチに使い、あとは自力で探すということですね！

石岡

もうひとつは、条件の見直しです。大きく分けると立地重視か、部屋重視か。立地を重視する場合は築年数を古くする、バストイレ一緒にするなど、条件をゆるくすると出てきやすいです。

未知子

悩ましいです…。

石岡

まずはどんな暮らしがしたいか、住まいに何を求めるかを見極めて。そうすれば理想に近い物件を探しやすくなるはずです！

理想に近い物件を探すコツは？

ネットに頼らず、足を使って探す

不動産サイトに掲載されている物件は、申し込んでもすでに埋まっていることが多いのが現状。住みたいエリアがあるのであれば、現地に足を運んで地元の不動産業者を訪ねるのが確実な方法。「タイミングがよければ、まだネットに出していない物件を紹介してもらえることが。最近のお客さまは、みなさん不動産業者を3〜4社は回っている印象で、本当に物件が品薄なのだと感じます」

条件を見直す

なかなか物件が出てこない場合、条件自体を見直すのが近道。「一番早いのは家賃を上げることですが、固定費なのでそうもいかないですよね。その場合、エリアや駅からの徒歩分数などの立地、築年数や間取り、部屋の設備などを見直してみて。まずは生活するうえで自分が譲れること・譲れないことを明確にしておくのがおすすめです」

賃貸物件探し、気になるQ＆A

Q. 掘り出しもの物件は存在するの？

「残念ながら、ほぼ存在しません。相場より安い物件、条件がよく思える物件には必ず安い理由があります。もしそういった物件に出合っても、安易に飛びつかず理由をちゃんと確認して納得のうえ契約を！」

Q. 家賃や初期費用の交渉はできる？

「交渉は可能ですが、好条件であればあるほどおすすめできません。最近は完全に売り手市場。よい部屋には複数の申し込みが入っていることが多いです。その場合、一番手で申し込みをしていたとしても優先順位が下がってしまう可能性が」

Q. いっそ購入するのはあり？

「賃貸物件の家賃は今後も上がり続ける見込みです。そのため賃貸で家賃を払い続けるくらいなら、最終的に自分のものになる購入でローンを支払う方がいいという考え方も。物件価格の高騰も凄まじいですが、月々の支払い額と部屋の広さや設備、立地などを比較すると満足度は上がる場合が多いはず。検討する価値はあると思います」

Q. 引っ越し代を節約する方法は？

「人件費やガソリン代が高騰しているため、繁忙期の引っ越し代の上昇は目を見張るものが。一番効果的なのは引っ越しシーズンそのものを避けることですが、やむを得ない場合は引っ越しが集中する土日は避ける、時間帯を午後遅めにするなどで多少は節約できると思います」