ただ走るだけでは終わらせない

3月11日、ヒョンデ・モビリティ・ジャパン（以下、HMJ）は、代官山Tサイト・ガーデンギャラリーにおいて、2026年のモータースポーツ活動計画を発表した。

発表会では、まずHMJマーケティング室の石澤信ディレクターが、ヒョンデとモータースポーツの関わりを紹介。2015年にヒョンデの高性能ブランドである『N』を立ち上げてから、ヒョンデはWRC（世界ラリー選手権）をはじめ、日本でもスーパー耐久シリーズや全日本EVグランプリなどのモータースポーツに参戦。



2026年からモータースポーツアンバサダーに織戸茉彩選手が就任することを発表。 ヒョンデ・モビリティ・ジャパン

WRCでは2019、20年にマニュファクチャラーズ、2024年にはドライバーズのチャンピオンを獲得している。

そして2023年に発表（日本では2024年に発売）されたハイパフォーマンスEV『アイオニック5 N』は、パイクスピーク・ヒルクライム（米国コロラド州）でのクラス優勝や、筑波サーキットのEVレコード更新など、華々しい活躍を続けている。しかも、レギュレーションに則した改造は行っても、パワーユニットに関しては市販車と変わっていないのだ。

そんなヒョンデのモータースポーツでの活動を背景に、HMJはモータースポーツを通じて『EVの愉しさ』を日本のカルチャーにするための新たな挑戦を始動するという。

いま『N』ブランドでは、『ネバー・ジャスト・ドライブ（Never just drive）：ただ走るだけでは終わらせない』をキャッチフレーズに掲げている。

2026年モータースポーツ活動における3つの取り組み

続いてHMJマーケティングチームの澤村浩一氏が、2026年モータースポーツ活動における3つの取り組みを発表した。

まず、レースの現場で『走り』を見せる。



特別ゲストとして2025年スーパー耐久チャンピオンのリ・ジョンウ選手（左）が登場。 ヒョンデ・モビリティ・ジャパン

WRC（i20N：モータースポーツ専用車）やスーパー耐久シリーズ（エラントラ N：日本未導入）に加え、WEC（世界耐久選手権）富士ラウンドにも『ジェネシス（ヒョンデの高級ブランド：日本未導入）』で参戦予定。全日本EVグランプリのスポンサーも継続し、シリーズチャンピオンは韓国で開催される『ヒョンデNフェスティバルeN1カップ』にスポット参戦（HMJが全面サポート）できる。

次に、『熱量』をリアルタイムで届ける。

モータースポーツ専用のWebサイトや公式SNS（Xとインスタグラム）をオープンし、参戦情報に加え、レース車両の開発の様子、メカニックの挑戦、ドライバーの声など、現場の『リアルな熱量』が伝わるコンテンツを発信する。

そして、『人』を通じて広げる。

『HMJモータースポーツアンバサダー』にレーシングドライバーの織戸茉彩（おりどまあや）選手が就任。全日本EVグランプリ第2戦（もてぎ）から『MAX ORIDO RACING』として参戦する。

モータースポーツへの熱い思い

発表会では、アンバサダーに就任した織戸茉彩選手が紹介されたのち、特別ゲストとして2025年スーパー耐久チャンピオンのリ・ジョンウ選手もステージに登壇。ふたりによるトークセッションでは、モータースポーツへの思いを熱く語りあった。

茉彩選手は、つい先日納車されたばかりというアイオニック5 Nが初めてのEVということで、それまでのエンジン車とは違う音や乗り心地に感心し、加速感もたまらないと語る。サーキット走行はこれからなので、まずは街乗りで感覚をつかみたいという。



こちらが先日納車されたばかりという織戸茉彩選手のアイオニック5 N。 篠原政明

リ選手によると、夏場のレースではエアコンを使ったほうがバッテリー温度を下げることができるので、巧く使うと効果的だという。また、アイオニック5 Nは前後トルク配分が変えられるので、これでFWD指向にするかRWD指向にするかなど、ドライビングスタイルによってセッティングできるといった、レーシングドライバーならではの話も聞くことができた。

HMJは、日本のモータースポーツ文化を日本のモータースポーツファンの皆様とともに育てるブランドとして、さらに深く根を下ろすことを目指すという。EVの愉しさを日本のカルチャーにしていくためのHMJの新たな挑戦に、期待したい。