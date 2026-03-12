50周年を迎えた5気筒エンジン

アウディは、高性能モデル『RS3』の新たな特別仕様車として『コンペティション・リミテッド（Competition Limited）』を発表した。直列5気筒エンジンの誕生50周年を祝うものだが、これをもって同エンジンの幕引きとなる可能性もある。

英国向けの価格は9万2885ポンド（約1980万円）と、新型『RS5』を上回る設定だ。リモートリザーバー式ダンパーを採用したほか、パワートレインの「エモーショナルな魅力」を高めるためのさまざまな改良が施されている。



RS3コンペティション・リミテッド・スポーツバック アウディ

アウディのゲルノート・デルナーCEOがAUTOCARに明かしたところによれば、同ブランドを代表する5気筒エンジンの将来は「まだ検討中」だという。

5気筒エンジンは欧州で今後導入されるユーロ7排出ガス規制に適合していないため、多額の費用を投じて再設計する必要がある。しかし、フォルクスワーゲン・グループ内でこのエンジンを使用しているのはRS3とクプラ・フォーメンターVZ5のみで、採算性は厳しいとみられる。

デルナー氏は、「ユーロ7規制への投資を回収できるかどうかは分かりません。取締役会で議論する予定です」と述べた。

ただ、同氏は「狭いセグメントで大きな将来性がある」とし、生産を継続したい意思を示した。実際、このエンジンは4気筒のメルセデスAMG A 45や6気筒のBMW M2といった競合相手との差別化ポイントとなっている。

高性能ダンパー採用、調整機能も

5気筒エンジンの将来は不透明だが、現時点ではRS3コンペティション・リミテッドがその究極形態となる。

特に注目すべき変更点は、吸気音を車内に多く取り込む薄型バルクヘッドだ。排気系も改良され、可動フラップがより低い回転域で開くようになっている。



RS3コンペティション・リミテッド アウディ

ターボチャージャー付き2.5L 5気筒エンジンは従来と同様、最高出力400ps、最大トルク51.0kg-mを発生する。

アウディはシャシーに注力し、剛性の高いリアアンチロールバー、強化リアスプリング、新開発の可変コイルオーバーサスペンションを装備した。各車輪にはツインチューブダンパーが配置され、フロントにはレーシングスタイルのオイルリザーバーを採用。高負荷状態での冷却性能を向上させ、繰り返し負荷がかかっても安定したハンドリングを維持する。同様のセットアップは2005年のルノー・スポール・クリオ182トロフィーでも高い効果を発揮した。

また、ダンパーのバンプ（圧縮）とリバウンド（伸張）の硬さを調整するための工具キットが同梱されている。フロントダンパーはエンジンルームからアクセス可能だが、リアダンパーの調整には後輪の取り外しが必要だという。低速コンプレッションは12段階、高速コンプレッションは15段階、リバウンドは16段階で調整可能だ。

世界750台限定生産

エクステリアとしては、伝説的なショートホイールベース版『スポーツ・クワトロ』を彷彿とさせる新色マラカイトグリーンと、レトロなアウディ・スポーツのバッジ、そして新たなウェルカムライトのグラフィックなどが用意されている。

施錠・解錠時には、フロントとリアのライトが1-2-4-5-3のパターンで点灯する。これは5気筒エンジンの点火順序を表現している。



RS3コンペティション・リミテッド アウディ

室内ではブラックレザーとゴールドのディナミカ製マイクロファイバーを使用したバケットシートに、オフホワイトのステッチが施されている。シートベルトも同じオフホワイトだ。

一方、デジタルインストゥルメントパネルはかつての5気筒エンジン搭載モデル『RS2』のメーターを彷彿させる白色に変わった。

RS3コンペティション・リミテッドは、スポーツバックとセダン合わせて750台が生産されるが、英国向けはわずか10台（すべてスポーツバック）だ。