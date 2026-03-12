ステップワゴン30年の節目に登場した記念モデルとは

ホンダは2025年12月18日、ミニバン「ステップワゴン」の誕生30周年を記念した特別仕様車を発表し、翌12月19日に発売しました。

誕生から約30年の節目に合わせて設定されたモデルとして、どのような特徴を備えているのでしょうか。

ステップワゴンは1996年に初代モデルが登場したミドルクラスミニバンです。

広い室内空間や多彩なシートアレンジによる使い勝手の良さなどから、ファミリー層を中心に支持されてきたモデルです。

現行型は2022年5月に発売された6代目です。シンプルでクリーンなデザインと広いキャビン空間を特徴とし、国内のホンダ車史上最大とされる室内空間を実現したモデルとなっています。

ボディサイズは、全長4800mm×全幅1750mm×全高1840mmで、ホイールベースは2890mmです。広い室内空間を確保したファミリー向けの3列シート車として設計されています。

6代目ではラインナップの基本構成として、シンプルななかに上質さを狙った「ステップワゴン AIR（エアー）」と、力強さと品格ある佇まいを狙ったエアロモデル「ステップワゴン SPADA（スパーダ）」という2つの異なる世界観を用意し、選択肢の拡大を図りました。

2025年5月にはAIRに装備を充実させた「ステップワゴン AIR EX」が追加され、パワーテールゲートや2列目シートのオットマンなど快適装備が拡充されました。

さらに最上級グレード「e：HEV SPADA PREMIUM LINE」にはブラックを基調とした質感の高い「BLACK EDITION」も設定されています。

直近で発売された30周年特別仕様車は、こうした現行型ステップワゴンをベースに設定された記念モデルです。

設定されたのは「e：HEV AIR EX 30周年特別仕様車」と「e：HEV SPADA 30周年特別仕様車」の2タイプ。

両モデルとも、マルチビューカメラシステムや後退出庫サポートを採用し、駐車時などの安全確認をサポートする機能を備えています。

さらに室内にはLEDルームランプを採用したほか、2列目シートヒーターを装備することで後席の快適性を高めました。

加えて、ヘッドライトの照射範囲を状況に応じて制御するアダプティブドライビングビームも採用し、安全性の向上にも配慮しています。

さらに、シートには30周年専用の「STEP WGN」タグを装備。

また、車体には初代ステップワゴンの車名ロゴデザインをモチーフとした専用エンブレムを装着し、記念モデルであることを示す仕様としました。

パワートレインは2.0リッターDOHC i-VTECエンジンと2モーターハイブリッドシステムを組み合わせた「e：HEV」を搭載。トランスミッションは電気式無段変速機で、駆動方式はFF、乗車定員は7人です。

ボディカラーは、両モデル共通のカラーとして「プラチナホワイト・パール」、「メテオロイドグレー・メタリック」、「クリスタルブラック・パール」の3色が用意されています。

また、e：HEV AIR EX 30周年特別仕様車では「フィヨルドミスト・パール」と「シーベッドブルー・パール」、e：HEV SPADA 30周年特別仕様車では「トワイライトミストブラック・パール」と「プレミアムクリスタルガーネット・メタリック」がそれぞれ設定されました。

メーカー希望小売価格（消費税込）は、ステップワゴン e：HEV AIR EX 30周年特別仕様車が409万8600円、ステップワゴン e：HEV SPADA 30周年特別仕様車が415万9100円です。