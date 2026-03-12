フィジカルAIで驚異の効率化 “産業ロボ”影の覇者へ
日本が誇る産業用ロボットに頭脳を与え、世界の覇権を目指すのが、今回の開拓者、Mujinの滝野一征CEOだ。
いま大注目のフィジカルAIを駆使して既存の産業用ロボットを自律的に動かす「MujinOS」を開発。パソコンのOSのように、様々なメーカーのロボットに搭載可能で、すでに世界トップのロボットメーカーの機体にも搭載され、巨大企業の工場や物流倉庫で稼働が始まった。
先日、364億円もの資金調達に成功し、ユニコーン企業となることが確実視されているMujin。日本の新たな“勝ち筋”を突き進む開拓者に、作家・相場英雄が迫る。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：Mujin 滝野一征CEO
ナレーター：谷田歩（俳優）
