米記者も絶賛したグルメ

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは10日、日本-チェコ戦で全試合を終えた。海外からも多くのメディアが集まった中、東京ドームで販売されている1つのグルメが記者から絶賛された。

それは東京ドーム内で販売されている「東京ドームモナカアイス」だった。同商品は東京ドームの屋根の形状をリアルに再現したもので、バニラとチョコの2種類が販売されている。価格は400円で販売されており、東京ドームでの試合観戦のお供としてファンに親しまれている。

ブルージェイズ専門ポットキャスト「Gate 14 Podcast」のエイブリー・シェニエ氏も、モナカアイスの写真を添えて、「東京ドームのアイスクリームサンドは本当に格別だ」とX（旧ツイッター）で発信した。

米放送局「CNN」や米紙「ニューヨーク・タイムズ」などで活躍するカメラマン兼記者のジョシュア・ミラン氏はバニラとチョコの2種類とも購入。「今夜、（アイスサンドの）両方のフレーバーを手に入れました。チョコレートは想像以上に美味しかったです。味が強すぎず、軽い味わいでした」とXに投稿し、米国にもその味を発信している。（Full-Count編集部）