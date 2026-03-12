WBC感謝の投稿…東京ドームで「究極の野球体験」

東京ドームで開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは、10日に全日程を終了した。連日、多くの観客がスタンドを埋め、熱狂的な応援で大会を盛り上げた日本のファンに対し、WBCの公式X（旧ツイッター）が感謝のメッセージを投稿。世界中のファンからも称賛の声が殺到している。

野球日本代表「侍ジャパン」の試合を中心に、連日大観衆が詰めかけた東京ドーム。鳴り物応援や、敵味方関係なく好プレーに拍手を送る日本特有の野球文化は、出場した各国の選手や監督からも絶賛されていた。また、侍ジャパン以外の試合でも韓国やチャイニーズ・タイペイなど、多くのファンが足を運び大声援を送っていた。

熱戦の舞台となった東京ラウンドが幕を閉じ、WBCの公式Xは10日（日本時間11日）に現地の様子を振り返る投稿を公開。「雰囲気、ファン、そして愛。東京、あなたたちは驚くほどすばらしかった」と、最大級の賛辞となる大文字の英単語を用いて感謝を綴った。

この投稿には、中継などで現地の熱気を感じ取っていた世界中のファンも激しく同意した。コメント欄には「東京はたった今、地球上のすべてのスポーツ会場のハードルをあげたね」「東京ドームでは究極の野球体験ができるようだ」と驚愕する声が相次いだ。

さらに「東京、君たちは魔法をもたらしてくれた！」「東京、あなたたちはこのWBCを忘れられない大会にしてくれたよ！」「東京ドームの雰囲気は本当に最高だった！」と、興奮冷めやらぬメッセージが次々と寄せられた。日本のファンの野球愛は、国境を越えて多くの人々の心を打ったようだ。「忘れられないWBCにしてくれてありがとう」「トウキョウはやっぱり期待を裏切らないね」「もうすでに君たちが恋しい」「世界で10本の指に入る野球会場」と称賛の嵐となった。

中には「こういう瞬間を見ると、日本の野球が真に唯一無二だってわかる」「ここの観客のエネルギーは本当にすごいね」と感嘆する声も。大会を裏から支え、最高の雰囲気を作り上げた東京ドームの観衆は、世界中の野球ファンに強烈なインパクトを残した。（Full-Count編集部）