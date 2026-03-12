『相棒24』最終回 “元特命係”登場に反響「ついに出てきたか」「再登場ある？」【ネタバレあり】
シリーズ誕生25周年を迎え、杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入するテレビ朝日系連続ドラマ『相棒 season24』（毎週水曜 後9：00）の最終回が11日に放送された。以下ネタバレを含みます。
【画像】“元相棒”の姿も…最新相関図が公開
最終回SPでは、なんと初代相棒・亀山薫の前に特命係に在籍した“元相棒”がシリーズ史上初めて登場。『相棒』初出演となる石黒賢が“元特命係”の私立探偵を演じることで放送前から注目が集まっていた。
そんな最終回は、高級住宅街で同時多発的に空き巣事件が発生したところから幕を開ける。暴力団の指示を受けた若者中心の窃盗団の仕業と思われたが、右京は1軒だけ未遂に終わった家があることを不審に思い、薫とともに独自捜査をスタートする。
該当の家の住人が、私立探偵・岩橋虔矢（石黒）と聞いた右京は、驚がく。なんと岩橋は26年前、特命係に半年間在籍し、その後、警視庁を去った右京の“元相棒”だった。しかも、岩橋は自宅だけでなく、自身が営む探偵事務所まで空き巣被害にあっていたことがわかる。
事情を聞きに行くと、一時は「心当たりがない」ととぼけるばかりの岩橋だったが、一転、その日の内に、岩橋が右京を呼び出し、実は、27年前のとある屈辱的な出来事との深い因縁があると話す。そう疑った岩橋からひそかに相談を持ちかけられた右京と薫は改めて捜査に乗り出すが、その矢先、再び事件が起きて――というストーリー。
右京と岩橋の再会では、右京が「およそ26年ぶりでしょうか」と言うと、岩橋が「半年ほどしか持ちませんでしたから」「あんなところに追いやられて、平然としていられる杉下さんを軽蔑していた」と告白。右京は「今頃になって衝撃の告白ですねぇ」と当時を回顧するシーンがあった。
そして事件解決後には、岩橋がゲストパスを持って特命係を訪れる場面も。最終回でありながらも、新たな重要人物の登場にファンからは「ついに出てきたか」「いやーまじで半年もっただけですごいよ岩橋さん」「この1回きりで終わりにするにはもったいないキャラだなぁ」「これ続編で再登場ある？」「右京さんと岩橋虔矢の相棒時代を見たくなった」などの反響が寄せられた。
