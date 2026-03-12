秋野暢子、自家製いちごジャムでトースト味わう朝食ショットに反響「めっちゃ美味しそう」「ジャ厶も手作りされるのですね凄い」
俳優の秋野暢子（69）が10日、自身のインスタグラムを更新。自家製いちごジャムでトーストを味わう朝食ショットを披露した。
【写真】「めっちゃ美味しそう」自家製いちごジャムのトーストが並ぶ朝食ショット披露の秋野暢子
秋野は前日の投稿で、贈り物だというブランド苺「よつぼし」を使ったジャム作りを報告。「娘夫婦がダイエット中なのでグラニュー糖ではなくてラカントで作ります」と、家族の健康を気遣う優しさをのぞかせていた。
この日の朝食では、その出来立てのジャムを堪能。「甘さ控えめで、いちごの自然な甘さが美味しいです」と、定番の具だくさんヨーグルトやカフェオレ、柑橘のメロゴールドなどを並べた健康的な食卓を披露した。
コメント欄には「めっちゃ美味しそう」「ジャ厶も手作りされるのですね凄い」「とっても美味しそう」「素晴らしい朝食」などの声が寄せられている。
