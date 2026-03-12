水中で”直立不動”プカプカ…アザラシの異様なリラックス姿に「中にヒト入ってるんちゃうか」「茶柱ですね」

水中で”直立不動”プカプカ…アザラシの異様なリラックス姿に「中にヒト入ってるんちゃうか」「茶柱ですね」