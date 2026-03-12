水中で”直立不動”プカプカ…アザラシの異様なリラックス姿に「中にヒト入ってるんちゃうか」「茶柱ですね」
水族館の水槽内で、まるで茶柱のように直立して浮かぶアザラシたちの姿を捉えた動画がInstagramに投稿され、話題を呼んでいる。投稿したのは、全国の水族館の魅力を紹介する「さかなのおにいさん かわちゃん」（@kawayanfishing）さん。そのあまりにもリラックスした独特なポーズは242.1万回再生、12.7万いいねを集め、「姿勢がよすぎる」「ぜったい人入ってるヤツやろ」などのコメントが相次いだ。この不思議な光景に出会った経緯を、かわちゃんさんに聞いた。
【写真】まるで温泉に入っているみたい…“茶柱”状態のアザラシのリラックス顔が可愛い
――この独特なポーズで静止しているアザラシを初めて目撃した際、どのような感想を抱かれましたか？
「これは山口県下関市にある水族館『海響館』でYouTube撮影していた時に見かけた光景なのですが、あまりにもリラックスしていて、茶柱みたいだな…と思いました」（かわちゃんさん）
――動画を撮影された際、このアザラシたちはどのくらいの時間この状態で浮いていたのでしょうか？
「体感で数十秒ですが、しばらく泳いだらまた交代で茶柱みたいになっていたりと、何頭も一緒にぷかぷか泳いでいる時間もあって、リラックスしている光景は温泉に入っているみたいでした」
――こちらの水族館に通われている中で、この「直立不動」のような姿はよく見かける光景なのでしょうか？
「この数ヶ月で3回ほど行きましたが、今のところ毎回この直立して浮いている状態を見ています」
――投稿に対して「茶柱みたい」などの多くの反響が寄せられていますが、それらのコメントを読んでどのように感じていらっしゃいますか？
「『そうだよね〜！』という気持ちと、ぜひ実際にこの子たちに会いに下関海響館に行ってほしいなと願っています。海響館はフグを世界で一番多くの種類展示している水族館で、アシカがイルカに指示を出すパフォーマンスがあったり、きっとみんな大好きになれる水族館です。かわいい動物の瞬間をきっかけに、自然への入り口を開いてほしいなと思っています」
――このアザラシたちの様子以外に、当日撮影された中で特に印象に残っているシーンやエピソードがあれば教えてください。
「ペンギンの亜南極水槽での大編隊ですね。トンネル水槽がある、かなり深さのある水槽で、ペンギンたちが泳ぐ姿が本当に空を飛ぶ鳥のように自由で見ていてわくわくします！」
