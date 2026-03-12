ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が11日、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。

ロングヘアを後ろで束ね、真っ赤なスクール水着風ショットを公開。「なんかはみ出ちゃった？？」と98センチのバストがおさまりきらない衝撃ショットを披露した。

また、「トレーニング教えて欲しいな〜」とジムでのトレーニングウエア姿もアップ。胸元がU字に大きく開いたデザインの白ニットトップスに、レギンス姿で、バストの谷間やくびれの曲線美を強調するようなポーズを見せ、「＃むちむち」とハッシュタグをつけた。

ファンやフォロワーからも「赤スク水だ！珍しい！！」「競泳水着、攻めてますね」「はみ出し最高」「スタイル凄すぎる」「ボインメロンデカ過ぎ」「圧倒的な質量」「夢と希望がはみ出しちゃう」「水着のサイズが合ってないのかな？」「人形みたい」「似合ってて可愛い」「全てがベストショット」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。ゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。