駆け抜けもオーバーランも「左足」が鉄則！接触事故や送球逸れにも対応するランナーの基本【少年野球 デキるプレイ56】

【ランナーのとき】駆け抜けもオーバーランもベースは左足で踏む

【どうして？】

❶駆け抜けで一塁手とぶつからないため

❷オーバーランで加速するため

バッターは打った後、一塁を目指して走るが、約38センチ幅のベース上で踏むべき場所がある。

内野ゴロなどで一塁を駆け抜けるときには、ベースの一番手前の中央部分を左足で踏む。一塁側ファウルゾーンに駆け抜けるよう、「右側手前」と教わることもあるようだが、送球がそれた場合など、駆け抜けた後に二塁に向かうケースがあるので、一塁線から大きく外側にそれないようにしたい。左足で踏むのは、相手一塁手との接触を避けるのと、もしぶつかったときにも、右足で踏ん張ることができるからだ。

一塁を回って二塁方向まで進む「オーバーラン」のときは、左手前の角をやはり左足で踏む。自然と体が内側に傾き、加速度がつく。いずれの場合も、足先でベースを踏むイメージで。足全体をベースに乗せてしまうと、不安定になりケガの元だ。

【出典】『少年野球 監督が使いたい選手がやっている！ デキるプレイ56』監修：江藤省三