【英国】
RICS住宅価格指数（2月）09:01　
予想　-9.0%　前回　-10.0%（RICS住宅価格指数)

【トルコ】
中銀政策金利（3月）20:00
予想　37.0%　前回　37.0%（トルコ中銀政策金利)

【米国】
住宅着工件数（1月）21:30　
予想　134.5万件　前回　140.4万件（住宅着工件数)
予想　-4.6%　前回　6.2%（住宅着工件数・前月比)
予想　139.6万件　前回　（住宅建築許可件数)
予想　-4.3%　前回　（住宅建築許可件数・前月比)

貿易収支（1月）21:30
予想　-665.0億ドル　前回　-703.0億ドル（貿易収支)

新規失業保険申請件数（03/01 - 03/07）21:30
予想　21.4万件　前回　21.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（02/22 - 02/28）　
予想　184.9万件　前回　186.8万件（継続受給者数)

【カナダ】
国際商品貿易（1月）21:30
予想　-10.0億カナダドル　前回　-13.1億カナダドル（国際商品貿易)

住宅建設許可（1月）21:30
予想　-1.5%　前回　6.8%（前月比)

