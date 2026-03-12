本日の予定【経済指標】
【英国】
RICS住宅価格指数（2月）09:01
予想 -9.0% 前回 -10.0%（RICS住宅価格指数)
【トルコ】
中銀政策金利（3月）20:00
予想 37.0% 前回 37.0%（トルコ中銀政策金利)
【米国】
住宅着工件数（1月）21:30
予想 134.5万件 前回 140.4万件（住宅着工件数)
予想 -4.6% 前回 6.2%（住宅着工件数・前月比)
予想 139.6万件 前回 （住宅建築許可件数)
予想 -4.3% 前回 （住宅建築許可件数・前月比)
貿易収支（1月）21:30
予想 -665.0億ドル 前回 -703.0億ドル（貿易収支)
新規失業保険申請件数（03/01 - 03/07）21:30
予想 21.4万件 前回 21.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（02/22 - 02/28）
予想 184.9万件 前回 186.8万件（継続受給者数)
【カナダ】
国際商品貿易（1月）21:30
予想 -10.0億カナダドル 前回 -13.1億カナダドル（国際商品貿易)
住宅建設許可（1月）21:30
予想 -1.5% 前回 6.8%（前月比)
※予定は変更することがあります
RICS住宅価格指数（2月）09:01
予想 -9.0% 前回 -10.0%（RICS住宅価格指数)
【トルコ】
中銀政策金利（3月）20:00
予想 37.0% 前回 37.0%（トルコ中銀政策金利)
【米国】
住宅着工件数（1月）21:30
予想 134.5万件 前回 140.4万件（住宅着工件数)
予想 -4.6% 前回 6.2%（住宅着工件数・前月比)
予想 139.6万件 前回 （住宅建築許可件数)
予想 -4.3% 前回 （住宅建築許可件数・前月比)
貿易収支（1月）21:30
予想 -665.0億ドル 前回 -703.0億ドル（貿易収支)
新規失業保険申請件数（03/01 - 03/07）21:30
予想 21.4万件 前回 21.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（02/22 - 02/28）
予想 184.9万件 前回 186.8万件（継続受給者数)
【カナダ】
国際商品貿易（1月）21:30
予想 -10.0億カナダドル 前回 -13.1億カナダドル（国際商品貿易)
住宅建設許可（1月）21:30
予想 -1.5% 前回 6.8%（前月比)
※予定は変更することがあります