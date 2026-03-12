米株価指数先物　時間外　下落　米イラン戦争長期化懸念

東京時間07:13現在
ダウ平均先物MAR 26月限　47311.00（-137.00　-0.29%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6760.50（-19.00　-0.28%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24908.50（-75.00　-0.30%）

米株は時間外で下落、米イラン戦争長期化が懸念される。

トランプ米大統領は戦争は間もなく終わるとしていたが、ここに来て「早期撤退は望んでいない」とコメントしている。

過去最大規模の石油備蓄放出でも原油下落は一時的にとどまる可能性、戦争長期化で原油は再び上昇するだろう。