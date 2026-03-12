住宅価格の高騰が止まらない中で、ナインティナインの岡村隆史が、妻子と一緒に大阪へガチ移住……かも!? 岡村が心惹かれたのは、堺市南区の和モダンリノベーション古民家だ。実はこの物件には、岡村の先輩が関わっていて……!?

【TVer】“家族で住む家、何が一番大事か問題”……なるみのベストアンサーにナイナイ岡村隆史、とんでもない顔でリアクション！

堺市は、住みやすさランキングなどで１位をとるほど人気の街！ 岡村が気に入った和モダンリノベ古民家は、堺・緑のミュージアム ハーベストの丘や、堺自然ふれあいの森など、癒しのスポットが多い堺市南区にあり、南海電鉄泉ケ丘駅から徒歩約10分とアクセス抜群だ。

岡村が気に入った古民家は、築年数が推定100年以上。約5年前に、「伝統とモダンの融合」というコンセプトのもと、現代風にフルリノベーションされた。延床面積は約172平米、間取りは2LDKで、約93平米の広い庭もあり、近所を気にせずのんびりキャンプや焚火などが楽しめる。

古民家の中に入るとまず目立つのは、バーカウンターやワインセラー、薪ストーブもある土間玄関だ。ほかにも、オリジナルで造作された約8帖のキッチンや、開放感あふれる約8帖のダイニング、庭をゆったり眺められる約16帖の広い和室が。キレイな水回りには、ドラム式洗濯機をはじめとする便利家電が完備され、物件購入時にセットで付いてくる。

かつての屋根裏収納部分は、現在約23帖の2階和室で、天井にブランコが取り付けられている。小さな子どもをもつ岡村は、「うわ～これええなぁ！」「これ喜ぶわ～！」「公園行ってもずっと乗ってるもん！」と嬉しそうだ。彼が気に入ったこの古民家の価格が、家具家電付きでトータル5800万円というのだから驚き……！

さらに驚きなのは、古民家のガス工事を担当した男性が、岡村の所属していた大阪府立茨木西高等学校サッカー部の先輩だったこと！ 「テラーリ」という愛称の先輩は岡村のことを、「当初から運動神経がすごく良くて、（中学時代は）ダンスのチャンピオンやった」「高校でも合宿で披露してくれた」と振り返りつつ、「岡村くん、ぜひ買ってや～！」と、カメラに向かって呼びかけた。

スタジオでVTRを見ていた岡村は、テラーリの登場に大興奮！ 高校時代の写真と現在の姿を見比べて、「会うたよ、何年か前に集まりで！」「1個上の先輩で足が速くて、フェラーリからきたテラーリ」などと懐かしそうに語った。

©️ABCテレビ

予期せぬ“再会”に感激した岡村は、「テラーリと一緒に西高時代のサッカー部の話したい！」「西高のサッカー部の集まりをあそこ（古民家）でやれたら一番いい！」「（庭で）リフティング大会みたいなのもできるし！」とウッキウキ。さらに岡村は、「今年９月に会うかもよ」「会ったときに『あれどうすんねん』って言われる可能性がある。僕はそんときホンマ完全に後輩に戻りますから！」と語り、スタジオの笑いを誘った。

なお、堺市南区の和モダンリノベーション古民家は、3月9日に放送されたバラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）で紹介された。同放送回では、問い合わせ殺到の兵庫県神戸市東灘区岡本の“好⽴地ヴィンテージマンション”も紹介され、岡村は興味津々だった。

