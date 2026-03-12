日経225先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比550円安の5万4650円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61285.79円 ボリンジャーバンド3σ
59609.73円 ボリンジャーバンド2σ
57933.66円 ボリンジャーバンド1σ
56257.60円 25日移動平均
55545.00円 一目均衡表・基準線
55405.00円 一目均衡表・転換線
55025.37円 11日日経平均株価現物終値
54650.00円 12日夜間取引終値
54581.54円 ボリンジャーバンド-1σ
54528.00円 5日移動平均
53027.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
52979.73円 75日移動平均
52905.47円 ボリンジャーバンド2σ
51430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
51229.41円 ボリンジャーバンド3σ
46789.10円 200日移動平均
株探ニュース
61285.79円 ボリンジャーバンド3σ
59609.73円 ボリンジャーバンド2σ
57933.66円 ボリンジャーバンド1σ
56257.60円 25日移動平均
55545.00円 一目均衡表・基準線
55405.00円 一目均衡表・転換線
55025.37円 11日日経平均株価現物終値
54650.00円 12日夜間取引終値
54581.54円 ボリンジャーバンド-1σ
54528.00円 5日移動平均
53027.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
52979.73円 75日移動平均
52905.47円 ボリンジャーバンド2σ
51430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
51229.41円 ボリンジャーバンド3σ
46789.10円 200日移動平均
株探ニュース