　12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比550円安の5万4650円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61285.79円　　ボリンジャーバンド3σ
59609.73円　　ボリンジャーバンド2σ
57933.66円　　ボリンジャーバンド1σ
56257.60円　　25日移動平均
55545.00円　　一目均衡表・基準線
55405.00円　　一目均衡表・転換線
55025.37円　　11日日経平均株価現物終値
54650.00円　　12日夜間取引終値
54581.54円　　ボリンジャーバンド-1σ
54528.00円　　5日移動平均
53027.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
52979.73円　　75日移動平均
52905.47円　　ボリンジャーバンド2σ
51430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
51229.41円　　ボリンジャーバンド3σ
46789.10円　　200日移動平均


株探ニュース